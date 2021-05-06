FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 44
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Доллар на каких-то ...ях укрепляется, к чему-бы это?
Смотри все, что с Ауди, и не заморачивайся!
Потом пасибки скажешь...
Могу еще много наколок дать, но ...
Евра куда-то понеслась
Сила валют...
Смотри все, что с Ауди, и не заморачивайся!
Потом пасибки скажешь...
Могу еще много наколок дать, но ...
Да пугает меня уже ауди, только что закрыл шорт по ауди/кад, взял всего 15 пипок за пол-дня, но когда купить ауда и к чему - пока мыслей нет.
Сила валют...
Смеешься да... а это дословный перевод индикатора
Доллар на каких-то ...ях укрепляется, к чему-бы это?
Может, чтобы эпично грохнуться на нон-фарме
Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???
Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.
Вот пример кидалова:
Судя по бесконечному усреднению, рынок скорее кидает тебя
Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???
Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.
Вот пример кидалова:
Знаешь уже как кидают сумей использовать в свою пользу)
Не работает прогноз не ждите. Переворачивайте или закрывайте. )
Не стоит так категорично оценивать.
Прогнозы лесоруба работают, но не имеют конкретных временных рамок.
Проверенно на своём депо :)))