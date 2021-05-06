FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 44

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Vitaly Muzichenko:

Доллар на каких-то ...ях укрепляется, к чему-бы это?

Смотри все, что  с Ауди, и не заморачивайся!

Потом пасибки скажешь...


Могу еще много наколок дать, но ...

 
Ivan Butko:
Евра куда-то понеслась

Сила валют...

 
Lesorub:

Смотри все, что  с Ауди, и не заморачивайся!

Потом пасибки скажешь...


Могу еще много наколок дать, но ...

Да пугает меня уже ауди, только что закрыл шорт по ауди/кад, взял всего 15 пипок за пол-дня, но когда купить ауда и к чему - пока мыслей нет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Как успехи?;)
 
Lesorub:

Сила валют...

Смеешься да... а это дословный перевод индикатора 

 
Vitaly Muzichenko:

Доллар на каких-то ...ях укрепляется, к чему-бы это?

Может, чтобы эпично грохнуться на нон-фарме

 
Lesorub:

Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???

Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.

Вот пример кидалова:


Судя по бесконечному усреднению, рынок скорее кидает тебя

[Удален]  
Lesorub:

Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???

Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.

Вот пример кидалова:



Знаешь уже как кидают сумей использовать в свою пользу) 

 
Не работает прогноз не ждите. Переворачивайте или закрывайте. ) 
 
sterva:
Не работает прогноз не ждите. Переворачивайте или закрывайте. ) 

Не стоит так категорично оценивать.

Прогнозы лесоруба работают, но не имеют конкретных временных рамок. 

Проверенно на своём депо :)))

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