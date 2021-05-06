FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 574
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Фунт опять верх потянуло
Фунт опять верх потянуло
Откат и в верхи опять продажи от экстремума.
Еще маненько...
Еще маненько...
неа... не доедим.
хотел бы узнать Ваше мнение - химичу Индикатор, такой результат нормальный или фигня ???
хотя бы так надо и потом запускать... и то даже 50% нету того чего мне бы хотелось...
и то с 2019 по сегодняшнее нормально работает а другие года не очень, не так как бы хотелось.
хотя бы так надо и потом запускать... и то даже 50% нету того чего мне бы хотелось...
это Ваш эксперт , такой результат выдал? не плохо мне кажется, он у Вас настроен.
а я пропустил через эксперта, просто индикатор - без всяких наворотов, просто от точек открывалось и закрывалось
смотря какой андроид там))) если совсем усеченный то нет, у меня смарт с 4ым андроидом, терминал не ставил, а вот вотсапп работает на телеке, микрофон через юсб нормально встал. И сколько памяти, даже на дорогих смартах там не более 2гб ОЗУ.
Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно.
Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно.
Тогда на телевизоре надо зарегиться в почте gmail или в аккаунтах завести логин и получить доступ к плеймаркет. и оттуда поставить. Можно конечно арк шку терминала занести на телек и установить с разрешением установки со стороннего ресурса, но в телевизоре могут быть ограничения на такие установки, и права разработчика нужно получать. После 5 андроида это когда на версию андроида жмешь много раз, картинка появляется и появляется меню, с разрешением загрузки от сторонних.
У себя с апк шки в телеке не получилось установить, не разрешил.
Можно конечно еще рут постараться получить, но я бы не стал. Снести можно систему этим рутом)))
Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно.
Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно.
Привет Виталь. Я конечно не очень разбираюсь в этом вопросе.
Но попробую сравнить как это выглядит.
В смарт телевизоре есть приложения всякие, которые можно скачать, Это своего рода тоненькие фанерные двери.
Двери через которые можно смотреть фильмы, игры, и прочее..... Эти двери ничего не весят практически и не требуют усилий для телевизора.
А ты пытаешься установить бронированную сейф дверь как в банке.
Мне кажется эта затея не выполнима. Если автономно конечно.
Это мне так кажется. Могу ошибаться.