FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 574

Новый комментарий
[Удален]  

Фунт опять верх потянуло 

GBPUSDH2

 
SanAlex:

Фунт опять верх потянуло 


Откат и в верх

 и опять продажи от экстремума.
 

Еще маненько...


 
Lesorub:

Еще маненько...


неа... не доедим.

 
SanAlex:

хотел бы узнать Ваше мнение - химичу Индикатор, такой результат нормальный или фигня ???

хотя бы так надо и потом запускать... и то даже 50% нету того чего мне бы хотелось... 

и то с 2019 по сегодняшнее нормально работает а другие года не очень, не так как бы хотелось.


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

хотя бы так надо и потом запускать... и то даже 50% нету того чего мне бы хотелось...


это Ваш эксперт , такой результат выдал? не плохо мне кажется, он у Вас настроен.

а я пропустил через эксперта, просто индикатор - без всяких наворотов, просто от точек открывалось и закрывалось  

 
Valeriy Yastremskiy:

смотря какой андроид там))) если совсем усеченный то нет, у меня смарт с 4ым андроидом, терминал не ставил, а вот вотсапп работает на телеке, микрофон через юсб нормально встал. И сколько памяти, даже на дорогих смартах там не более 2гб ОЗУ.

Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно. 

 
Vitaly Muzichenko:

Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно. 

Тогда на телевизоре надо зарегиться в почте gmail или в аккаунтах завести логин и получить доступ к плеймаркет. и оттуда поставить. Можно конечно арк шку терминала занести на телек и установить с разрешением установки со стороннего ресурса, но в телевизоре могут быть ограничения на такие установки, и права разработчика нужно получать. После 5 андроида это когда на версию андроида жмешь много раз, картинка появляется и появляется меню, с разрешением загрузки от сторонних.

У себя с апк шки в телеке не получилось установить, не разрешил.

Можно конечно еще рут постараться получить, но я бы не стал. Снести можно систему этим рутом)))

 
Vitaly Muzichenko:

Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно. 

А с каких пор МТ для для андроида позволяет открыть одновременно несколько графиков?
 
Vitaly Muzichenko:

Стоит 9 андроид. Задача не использовать связку комп->телевизор, а сделать автономно. 

Привет Виталь. Я конечно не очень разбираюсь в этом вопросе.

Но попробую сравнить как это выглядит.

В смарт телевизоре есть приложения всякие, которые можно скачать, Это своего рода тоненькие фанерные двери.

Двери через которые можно смотреть фильмы, игры, и прочее..... Эти двери ничего не весят практически и не требуют усилий для телевизора.

А ты пытаешься установить бронированную сейф дверь как в банке. 

Мне кажется эта затея не выполнима. Если автономно конечно.

Это мне так кажется. Могу ошибаться.

1...567568569570571572573574575576577578579580581...656
Новый комментарий