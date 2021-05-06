FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 344
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Лучше с перехая продать:
И вынести стопы по Евре перед коррекцией:
Лучше с перехая продать:
И вынести стопы по Евре перед коррекцией:
Привет. По евре хочется сначала 1.1540 увидеть)))
Привет. По евре хочется сначала 1.1540 увидеть)))
Вот тема...
Вот тема...
Интересная ситуевина. Надо присмотреться.
Если будет такая конструкция, продам в зеленой точке.
Вот тема...
Интересная ситуевина. Надо присмотреться.
Если будет такая конструкция, продам в зеленой точке.
Дневной ход взяли, я продал на коррекцию:
Дневной ход взяли, я продал на коррекцию:
А я подожду немного.
А я подожду немного.
EURCHF вполне себе можно работать...