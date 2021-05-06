FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 344

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Лучше с перехая продать:

И вынести стопы по Евре перед коррекцией:


 
Может быть, но как то австралиец вниз на 0.5510 смотрит на  следующей неделе,время покажет.
 
Lesorub:

Лучше с перехая продать:

И вынести стопы по Евре перед коррекцией:


Привет. По евре хочется сначала 1.1540 увидеть)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. По евре хочется сначала 1.1540 увидеть)))

Вот тема...


 
Lesorub:

Вот тема...


Интересная ситуевина. Надо присмотреться.

Если будет такая конструкция, продам в зеленой точке.


[Удален]  
Lesorub:

Вот тема...


Вспомнилась песня Евдокимова: "Фантазер"
 
Бамбук кончился???
 
Aleksandr Yakovlev:

Интересная ситуевина. Надо присмотреться.

Если будет такая конструкция, продам в зеленой точке.


Дневной ход взяли, я продал на коррекцию:


 
Lesorub:

Дневной ход взяли, я продал на коррекцию:


А я подожду немного.

 
Aleksandr Yakovlev:

А я подожду немного.

EURCHF вполне себе можно работать...

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