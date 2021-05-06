FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 568

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1.3348 бай в район 1.3415
 
Rustam Galkeev:
1.3348 бай в район 1.3415

У меня в районе 1,33450 сигнал на продажу сформированный. И он достаточно сильный.

Выше 1,33650 не пускают.
 
Aleksandr Yakovlev:

У меня в районе 1,33450 сигнал на продажу сформированный. И он достаточно сильный.

Выше 1,33650 не пускают.

Я не работаю по индюкам. У меня всё по другому обрабатывается... ./

 
Rustam Galkeev:

Я не работаю по индюкам. У меня всё по другому обрабатывается... ./

А кто говорил про индюки.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.

теперь только так


МДА.... собака червивая))) щас как шлёпнется...  обязательно нужно выбить было )))) 
 
ALEKSANDR GADZERA:
МДА.... собака червивая))) щас как шлёпнется...  обязательно нужно выбить было )))) 

Для шлёпаний нужен повод, его пока нет.

 
Vitaly Muzichenko:

Для шлёпаний нужен повод, его пока нет.

В тот то и дело, что повод есть 
 
ALEKSANDR GADZERA:
В тот то и дело, что повод есть 

Взорвалось пол-европы и разнесло на куски?

 
Vitaly Muzichenko:

Взорвалось пол-европы и разнесло на куски?

Не, просто жду падения на 500 пунктов 
 
 Аргументище. Не поспоришь.
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