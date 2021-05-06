FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 568
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1.3348 бай в район 1.3415
У меня в районе 1,33450 сигнал на продажу сформированный. И он достаточно сильный.Выше 1,33650 не пускают.
У меня в районе 1,33450 сигнал на продажу сформированный. И он достаточно сильный.Выше 1,33650 не пускают.
Я не работаю по индюкам. У меня всё по другому обрабатывается... ./
Я не работаю по индюкам. У меня всё по другому обрабатывается... ./
А кто говорил про индюки.
Не, вверх не пойдём. Будем падать пунктов 500. Экстремум сформировался.
теперь только так
МДА.... собака червивая))) щас как шлёпнется... обязательно нужно выбить было ))))
Для шлёпаний нужен повод, его пока нет.
Для шлёпаний нужен повод, его пока нет.
В тот то и дело, что повод есть
Взорвалось пол-европы и разнесло на куски?
Взорвалось пол-европы и разнесло на куски?