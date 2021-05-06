FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 320
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Renat Akhtyamov, 2020.06.18 10:15
вот
Рыжика задрали малость еще, как водится.
На 1773 видно скопление останавливающего объема, ближайшая цель тест объема на 1762,5
Основная цель корреции по палкам 1716,58
Добавил шорт рыжика по 1776.21 посмотрим что будет...
Добавил шорт рыжика по 1776.21 посмотрим что будет...
на рыжике можно и в шорт
- только ещё к R2 не до топала
а где Яковлев ?
нет его - и не кто
прогнозы и следствия и Тенденции не хочет обсуждать
а где Яковлев ?
нет его - и не кто
прогнозы и следствия и Тенденции не хочет обсуждать
ведь в обсуждениях мы приобретаем навыки. Все злые - надо быть подобрей. Не в деньгах счастья.
Не в деньгах счастья.
Именно там...
Именно там...
сейчас настраиваюсь зуб вырвать - ещё не как не настроюсь ( реально зуб достал уже)
Жмут, как из дуба масло...
Жмут, как из дуба масло...
ну тут видно куда хочет
Именно там...
и тут всё как в аптеки