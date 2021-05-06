FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 147
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Как первичная цель - почти гарантия достижения. Дальше - никаких гарантий.
Да, верно. От туда надо уже смотреть пожелания цены и искать точку входа в ту или иную сторону.
GBPJPY срочно покупаем идем на взлет
Так мы уже летим. Опоздали))))
два ордера на Sell закройте)))) не в том направлении летите.
Где селл?)))Уменя баи
Быстро ты пост свой удалил)))
А вы со входом опоздали. Но где можно войти, смотрите посты выше. Вчера писал и рисовал. Это без шуток. Пост 1427.
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Прикольно)).Картинок сейчас много всяких интересных. Только я понять не могу вот что.
Ну ладно с этой гречей, рисом и макарошками, туалетную бумагу то зачем скупать?
Прикольно)).Картинок сейчас много всяких интересных. Только я понять не могу вот что.
Ну ладно с этой гречей, рисом и макарошками, туалетную бумагу то зачем скупать?
Все проще чем мы думаем!
По китайскому телевидению крутили ролик в котором показывали как правильно использовать туалетную бумагу во время пандемии. Перед входом/выходом в местах общего пользования нужно оторвать кусочек и через этот кусочек прикасаться к ручкам дверей, кнопкам лифтов и т.д.
я и моя семья уже так делаем )
Все проще чем мы думаем!
По китайскому телевидению крутили ролик в котором показывали как правильно использовать туалетную бумагу во время пандемии. Перед входом/выходом в местах общего пользования нужно оторвать кусочек и через этот кусочек прикасаться к ручкам дверей, кнопкам лифтов и т.д.
я и моя семья уже так делаем )
Все проще чем мы думаем!
По китайскому телевидению крутили ролик в котором показывали как правильно использовать туалетную бумагу во время пандемии. Перед входом/выходом в местах общего пользования нужно оторвать кусочек и через этот кусочек прикасаться к ручкам дверей, кнопкам лифтов и т.д.
я и моя семья уже так делаем )
Были ролики как из туалетной бумаги сделать маску. Вот и весь секрет. С масками напряг пошел по всему миру.
Один из множестваГлавное акции компаний выпускающих туалетную бумагу подорожали )))
Были ролики как из туалетной бумаги сделать маску. Вот и весь секрет. С масками напряг пошел по всему миру.Главное акции компаний выпускающих туалетную бумагу подорожали )))
Как сделать маску ниндзя из футболки
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Nikolai Krylov, 2020.03.27 11:22.
З.Ы. Кстати, в каждой шутке есть доля шутки