FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 147

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Maksim Dlugoborskiy:
Как первичная цель - почти гарантия достижения. Дальше - никаких гарантий.

Да, верно. От туда надо уже смотреть пожелания цены и искать точку входа в ту или иную сторону.

 
GBPJPY срочно покупаем идем на взлет
 
ALEKSANDR GADZERA:
GBPJPY срочно покупаем идем на взлет

Так мы уже летим. Опоздали))))


 
ALEKSANDR GADZERA:

два ордера на Sell закройте)))) не в том направлении летите.

 Где селл?)))Уменя баи

Быстро ты пост свой удалил)))

А вы со входом опоздали. Но где можно войти, смотрите посты выше. Вчера писал и рисовал. Это без шуток. Пост 1427.

 
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Nikolai Krylov:
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Прикольно)).Картинок сейчас много всяких интересных. Только я понять не могу вот что.

Ну ладно с этой гречей, рисом и макарошками, туалетную бумагу то зачем скупать?

 
Aleksandr Yakovlev:

Прикольно)).Картинок сейчас много всяких интересных. Только я понять не могу вот что.

Ну ладно с этой гречей, рисом и макарошками, туалетную бумагу то зачем скупать?

Все проще чем мы думаем!

По китайскому телевидению крутили ролик в котором показывали как правильно использовать туалетную бумагу во время пандемии. Перед входом/выходом в местах общего пользования нужно оторвать кусочек и через этот кусочек прикасаться к ручкам дверей, кнопкам лифтов и т.д.

я и моя семья уже так делаем )

 
Nikolai Krylov:

Все проще чем мы думаем!

По китайскому телевидению крутили ролик в котором показывали как правильно использовать туалетную бумагу во время пандемии. Перед входом/выходом в местах общего пользования нужно оторвать кусочек и через этот кусочек прикасаться к ручкам дверей, кнопкам лифтов и т.д.

я и моя семья уже так делаем )

Перчатки, не?
 
Nikolai Krylov:

Все проще чем мы думаем!

По китайскому телевидению крутили ролик в котором показывали как правильно использовать туалетную бумагу во время пандемии. Перед входом/выходом в местах общего пользования нужно оторвать кусочек и через этот кусочек прикасаться к ручкам дверей, кнопкам лифтов и т.д.

я и моя семья уже так делаем )

Были ролики как из туалетной бумаги сделать маску. Вот и весь секрет. С масками напряг пошел по всему миру.


Один из множества

Главное акции компаний выпускающих туалетную бумагу подорожали )))
 
Konstantin Nikitin:

Были ролики как из туалетной бумаги сделать маску. Вот и весь секрет. С масками напряг пошел по всему миру.

Главное акции компаний выпускающих туалетную бумагу подорожали )))

Как сделать маску ниндзя из футболки



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