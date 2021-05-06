FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 192

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ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY пока точно не могу сказать на сколько высоко уйдет, может быть немного позже...


скорее всего уйдёт вниз USDJPY

цена находится ниже уровня  Pivot  ( P )

USDJPYM30

 
Alexsandr San:

скорее всего уйдёт вниз USDJPY

цена находится ниже уровня  Pivot  ( P )


Нет, ниже сейчас не пойдет. не сейчас, сейчас новая волна вверх.

 
Alexsandr San:

Я не могу в личку - я люблю на публике 

Ну понятно. За то, что назвал вас братом Яковлева извиняюсь, по вашим ответам видно что вы культурный. Не обижайтесь, просто постарайтесь понять, что я выкладываю. У больших разворотах бывает несколько экстремумов, сразу их сложно найти. поэтому я удаляю. Мне конечно прошу на Н4 указать но вам будет сложнее их найти.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Нет, выше сейчас не пойдет. не сейчас, сейчас новая волна вверх.

Гениально.

 

Ладно, пока тут вирус в ветке, я сюда ни ногой.

Alexsandr San ты правильно думаешь, еня вниз пойдет.

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Aleksandr Yakovlev:

Ладно, пока тут вирус в ветке, я сюда ни ногой.

Alexsandr San ты правильно думаешь, еня вниз пойдет.

Александр - я только индикаторам верю

На данный момент, Индикаторы указывают по USDJPY вниз 

 
Aleksandr Yakovlev:

Гениально.

Ниже не пойдет, вы на столько глупы что не понимаете где опечатка, идите кукурузу охраняйте. (исправил для вас)

 
Alexsandr San:

Александр - я только индикаторам верю

На данный момент, Индикаторы указывают по USDJPY вниз 

Это не ваша вина. я этого понимаю. только вы знаете, что они запаздывают на неделю.

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тихо всем

Олег, ты слишком много смотришь фантастику

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