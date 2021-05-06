FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 192
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USDJPY пока точно не могу сказать на сколько высоко уйдет, может быть немного позже...
скорее всего уйдёт вниз USDJPY
цена находится ниже уровня Pivot ( P )
скорее всего уйдёт вниз USDJPY
цена находится ниже уровня Pivot ( P )
Нет, ниже сейчас не пойдет. не сейчас, сейчас новая волна вверх.
Я не могу в личку - я люблю на публике
Ну понятно. За то, что назвал вас братом Яковлева извиняюсь, по вашим ответам видно что вы культурный. Не обижайтесь, просто постарайтесь понять, что я выкладываю. У больших разворотах бывает несколько экстремумов, сразу их сложно найти. поэтому я удаляю. Мне конечно прошу на Н4 указать но вам будет сложнее их найти.
Нет, выше сейчас не пойдет. не сейчас, сейчас новая волна вверх.
Гениально.
Ладно, пока тут вирус в ветке, я сюда ни ногой.
Alexsandr San ты правильно думаешь, еня вниз пойдет.
Ладно, пока тут вирус в ветке, я сюда ни ногой.
Alexsandr San ты правильно думаешь, еня вниз пойдет.
Александр - я только индикаторам верю
На данный момент, Индикаторы указывают по USDJPY вниз
Гениально.
Ниже не пойдет, вы на столько глупы что не понимаете где опечатка, идите кукурузу охраняйте. (исправил для вас)
Александр - я только индикаторам верю
На данный момент, Индикаторы указывают по USDJPY вниз
Это не ваша вина. я этого понимаю. только вы знаете, что они запаздывают на неделю.
.
тихо всем
Олег, ты слишком много смотришь фантастику