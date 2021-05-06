FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 74

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С праздником всех защитников Отечества!

 

Очередной скам крипто-биржи, в этот раз TradeSatoshi

Кто ещё с ними потерял монеты?

 
Vitaly Muzichenko:

Очередной скам крипто-биржи, в этот раз TradeSatoshi

Кто ещё с ними потерял монеты?

Мне кажется или на самом деле чем то вонять стало?)

 
Aleksandr Yakovlev:

Мне кажется или на самом деле чем то вонять стало?)

 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:


Ого, впечатляет!
 
Изобрели прививку против короновируса.) 
 

Сказано, сделано. Жду развития событий.


 
Aleksandr Yakovlev:

Сказано, сделано. Жду развития событий.

Я тоже жду, ... очень жду :)

 

Пробую фунта продать с жестким стопом по стандартной конструкции.


 
Lesorub:

 Приветствую! У тебя идюк сигналит об изменении свопа или показывает текущий?

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