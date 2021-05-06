FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
С праздником всех защитников Отечества!
Очередной скам крипто-биржи, в этот раз TradeSatoshi
Кто ещё с ними потерял монеты?
Очередной скам крипто-биржи, в этот раз TradeSatoshi
Кто ещё с ними потерял монеты?
Мне кажется или на самом деле чем то вонять стало?)
Мне кажется или на самом деле чем то вонять стало?)
Сказано, сделано. Жду развития событий.
Сказано, сделано. Жду развития событий.
Я тоже жду, ... очень жду :)
Пробую фунта продать с жестким стопом по стандартной конструкции.
Приветствую! У тебя идюк сигналит об изменении свопа или показывает текущий?