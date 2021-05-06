FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 342

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EURCHF пошла вниз на 0.9191
[Удален]  
Alexxl2008:
EURCHF пошла вниз на 0.9191
Когда с головой подружиться интересно?
 
Vladimir Baskakov:
Когда с головой подружиться интересно?

Для обычных людей ЗОЖ это Здоровый Образ Жизни, а для тебя

Злобно

Облить

Желчью... 

[Удален]  
Alexxl2008:

Для обычных людей ЗОЖ это Здоровый Образ Жизни, а для тебя

Злобно

Облить

Желчью... 

Сейчас курс EurChf 1.0740, твой прогноз 0.9191. Логичный вопрос, дружишь с головой?
 
Vladimir Baskakov:
Сейчас курс EurChf 1.0740, твой прогноз 0.9191. Логичный вопрос, дружишь с головой?
Ты прав ,извиняюсь погноз по USDCHF
 
А по паре EURCHF прогноз сначала вверх на 1.0790 и затем вниз на 1.0505
 
Alexxl2008:
А по паре EURCHF прогноз сначала вверх на 1.0790 и затем вниз на 1.0505

делайте как @Lesorub - дал прогноз, покажи позже результат,даже если в итоге ошибся

Мужик сказал, мужик сделал. Иначе будут вечные опечатки и 0 цена словам

 
Maxim Kuznetsov:

даже если в итоге ошибся


А что не так?


Ну и ладно...


 

Еще нарисовали маляську...


 
EURJPY идет вниз на 121.50 и хорошо смотрит на 114.50 но это уже на следующей неделе будет.
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