FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 342
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EURCHF пошла вниз на 0.9191
Когда с головой подружиться интересно?
Для обычных людей ЗОЖ это Здоровый Образ Жизни, а для тебя
Злобно
Облить
Желчью...
Для обычных людей ЗОЖ это Здоровый Образ Жизни, а для тебя
Злобно
Облить
Желчью...
Сейчас курс EurChf 1.0740, твой прогноз 0.9191. Логичный вопрос, дружишь с головой?
А по паре EURCHF прогноз сначала вверх на 1.0790 и затем вниз на 1.0505
делайте как @Lesorub - дал прогноз, покажи позже результат,даже если в итоге ошибся
Мужик сказал, мужик сделал. Иначе будут вечные опечатки и 0 цена словам
даже если в итоге ошибся
А что не так?
Ну и ладно...
Еще нарисовали маляську...