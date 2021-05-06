FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 388
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Привет. Ну что тут можно сказать. Крепись.
уровень то уже второй час держится, не пропускает
Наконец-то стрельнуло, но раскорреляция полная с Евро, посему просто в б/у выставляю, а дальше я точно не знаю что будет
Сегодня куснул самую малость, завтра стоит повторить.
Теперь попробуйте это закодить )
Теперь попробуйте это закодить )
при том что не самый последний тут программист, пока не придумал как в точности определить сигнал.
то есть известно время и место, визуально явно поведение цены при котором "стоит жмать кнопку"
но вот последний момент в алгоритмы не ложится..ну вот как выразить в цифрах, что "в момент Х последовательный курс затупил.."
проще быть у терминала и самому "жмать кнопку"
при том что не самый последний тут программист, пока не придумал как в точности определить сигнал.
то есть известно время и место, визуально явно поведение цены при котором "стоит жмать кнопку"
но вот последний момент в алгоритмы не ложится..ну вот как выразить в цифрах, что "в момент Х последовательный курс затупил.."
проще быть у терминала и самому "жмать кнопку"
Если это то о чём мы говорили, то у меня была идея привязать принятие решения к какому нибудь осцилятору в минутном ТФ, несколько если, ну и временные рамки, так проще закодить и появляется возможность проверить идею и оптимизировать параметры на истории ) Сидеть за графиком утомительно )
при том что не самый последний тут программист, пока не придумал как в точности определить сигнал.
то есть известно время и место, визуально явно поведение цены при котором "стоит жмать кнопку"
но вот последний момент в алгоритмы не ложится..ну вот как выразить в цифрах, что "в момент Х последовательный курс затупил.."
проще быть у терминала и самому "жмать кнопку"
Коридор Мин Мах или абсолютный или относительный, можно несколько градаций коридоров и время нахождения в коридоре. И пик после получаса)
я не знаю о чем вы тут идеи кидаете, но судя по всему, это просто не работает, поэтому собственно миллион программистов, а толку нету. Цена ходит от уровня к уровню, на уровнях меняет направление, в 60% случаев, в остальных 40 направление меняется в воздухе, непонятно где
Господа прогрммисты! Здравствуйте, нужно в готовом советнике на МКЛ4 вставить блок для определения оптимального значения количества исторических исходных данных, т.е. оптимальную выборку и грааль в кармане. Жду предложений о сотрудничестве. Алгоритм, как это осуществить, предоставлю.
Господа прогрммисты! Здравствуйте, нужно в готовом советнике на МКЛ4 вставить блок для определения оптимального значения количества исторических исходных данных, т.е. оптимальную выборку и грааль в кармане. Жду предложений о сотрудничестве. Алгоритм, как это осуществить, предоставлю.
Здравствуйте.
Вы ошиблись веткой.