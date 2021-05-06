FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 388

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Ну что тут можно сказать. Крепись.


уровень то уже второй час держится, не пропускает


 

Наконец-то стрельнуло, но раскорреляция полная с Евро, посему просто в б/у выставляю, а дальше я точно не знаю что будет


 
Сегодня куснул самую малость, завтра стоит повторить.

Вот который раз убедился, не надо строить громадье планов... Проще надо быть. 
 
Maxim Kuznetsov:
Сегодня куснул самую малость, завтра стоит повторить.

Вот который раз убедился, не надо строить громадье планов... Проще надо быть. 

Теперь попробуйте это закодить )

 
VVT:

Теперь попробуйте это закодить )

при том что не самый последний тут программист, пока не придумал как в точности определить сигнал.

то есть известно время и место, визуально явно поведение цены при котором "стоит жмать кнопку"

но вот последний момент в алгоритмы не ложится..ну вот как выразить в цифрах, что "в момент Х  последовательный курс затупил.."

проще быть у терминала и самому "жмать кнопку" 

 
Maxim Kuznetsov:

при том что не самый последний тут программист, пока не придумал как в точности определить сигнал.

то есть известно время и место, визуально явно поведение цены при котором "стоит жмать кнопку"

но вот последний момент в алгоритмы не ложится..ну вот как выразить в цифрах, что "в момент Х  последовательный курс затупил.."

проще быть у терминала и самому "жмать кнопку" 

Если это то о чём мы говорили, то у меня была идея привязать принятие решения к какому нибудь осцилятору в минутном ТФ, несколько если, ну и временные рамки, так проще закодить и появляется возможность проверить идею и оптимизировать параметры на истории ) Сидеть за графиком утомительно )

 
Maxim Kuznetsov:

при том что не самый последний тут программист, пока не придумал как в точности определить сигнал.

то есть известно время и место, визуально явно поведение цены при котором "стоит жмать кнопку"

но вот последний момент в алгоритмы не ложится..ну вот как выразить в цифрах, что "в момент Х  последовательный курс затупил.."

проще быть у терминала и самому "жмать кнопку" 

Коридор Мин Мах или абсолютный или относительный, можно несколько градаций коридоров и время нахождения в коридоре. И пик после получаса)

 
я не знаю о чем вы тут идеи кидаете, но судя по всему, это просто не работает, поэтому собственно миллион программистов, а толку нету. Цена ходит от уровня к уровню, на уровнях меняет направление, в 60% случаев, в остальных 40 направление меняется в воздухе, непонятно где
 
Sergey Lazarenko:
я не знаю о чем вы тут идеи кидаете, но судя по всему, это просто не работает, поэтому собственно миллион программистов, а толку нету. Цена ходит от уровня к уровню, на уровнях меняет направление, в 60% случаев, в остальных 40 направление меняется в воздухе, непонятно где

Господа прогрммисты! Здравствуйте, нужно в готовом советнике на МКЛ4  вставить блок для определения оптимального значения количества исторических исходных данных, т.е. оптимальную выборку и грааль в кармане. Жду предложений о сотрудничестве. Алгоритм, как это осуществить, предоставлю.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Господа прогрммисты! Здравствуйте, нужно в готовом советнике на МКЛ4  вставить блок для определения оптимального значения количества исторических исходных данных, т.е. оптимальную выборку и грааль в кармане. Жду предложений о сотрудничестве. Алгоритм, как это осуществить, предоставлю.

Здравствуйте.

Вы ошиблись веткой.

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