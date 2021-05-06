FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 3

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Олег avtomat:

Таблица нужна для наглядности, чтобы можно было проанализировать результаты. А просто запись в журнале ни о чём не говорит.

Да нет , CSV скачать и норм
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Vladimir Baskakov:
Да нет , CVS скачать и норм

И что ты там увидишь? Увидишь свои прогнозы? И увидишь, как прогнозы согласуются с фактическими движениями?

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Олег avtomat:

И что ты там увидишь? Увидишь свои прогнозы? И увидишь, как прогнозы согласуются с фактическими движениями?

Это не прогнозы, это сделки. Скачиваешь архив и анализируешь, препарируешь и тп
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Vladimir Baskakov:
Это не прогнозы, это сделки. Скачиваешь архив и анализируешь, препарируешь и тп

Ну дело хозяйское...

 

Привет!

EURGBP  M15


 
Alexander Ivanov:

Привет!

EURGBP  M15


Уже в сделке. Первая цель 0,85080. Если пробьет и закрепиться ниже, вторая цель 0,83900


 
Aleksandr Yakovlev:

Уже в сделке. Первая цель 0,85080. Если пробьет и закрепиться ниже, вторая цель 0,83900


EURGBP

лимитка на 0,8530, цель 0,8570 

Всех с новым наступающим годом

 

AUDUSD  H1

Пора продавать.

Пробьет - то низ дальше.


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В следующем году буду стремится вверх 

EURUSDMonthly

 
Alekseu Fedotov:

EURGBP

лимитка на 0,8530, цель 0,8570 

Всех с новым наступающим годом

Получилось немного профита взять?

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