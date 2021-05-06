FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 3
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Таблица нужна для наглядности, чтобы можно было проанализировать результаты. А просто запись в журнале ни о чём не говорит.
Да нет , CVS скачать и норм
И что ты там увидишь? Увидишь свои прогнозы? И увидишь, как прогнозы согласуются с фактическими движениями?
И что ты там увидишь? Увидишь свои прогнозы? И увидишь, как прогнозы согласуются с фактическими движениями?
Это не прогнозы, это сделки. Скачиваешь архив и анализируешь, препарируешь и тп
Ну дело хозяйское...
Привет!
EURGBP M15
Привет!
EURGBP M15
Уже в сделке. Первая цель 0,85080. Если пробьет и закрепиться ниже, вторая цель 0,83900
Уже в сделке. Первая цель 0,85080. Если пробьет и закрепиться ниже, вторая цель 0,83900
EURGBP
лимитка на 0,8530, цель 0,8570
Всех с новым наступающим годом
AUDUSD H1
Пора продавать.Пробьет - то низ дальше.
В следующем году буду стремится вверх
EURGBP
лимитка на 0,8530, цель 0,8570
Всех с новым наступающим годом
Получилось немного профита взять?