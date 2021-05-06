FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 121

Новый комментарий
 
Vasiliy Vilkov:

Народ кто успел навариться?


не рыночные котировки. сделки обнулят

в уважающих себя кухнях такого нет =)))

Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
  • www.mql5.com
Рынок — это место, где обычно происходит обмен товара на деньги или товара на товар. Если доступ на рынок свободный, то производители и потребители проводят обмен в условиях конкуренции. Существует
 
Aleksandr Yakovlev:

Это сам свечки нарисовал?)))

Не поверишь нет... 

 
Vasiliy Vilkov:

Не поверишь нет... 

Даже намека нет на такое как у тебя)))


 
сколько там саудиты скидку на нефть довали покупашкам??? щас за бесплатно отдавать будут. а фрахт танкера стоит около четверти мульта баков в сутки =)
 
рискну ... продал деревянного... лотик средний стоп на 87 вход 81.80 тп когда нефти станет 40+ ))) ( ориентир тп 72 )
 
GhostMan:

щас амеры понакупят на напечатанные бабки всё что хотят в больших количествах

я начал минимальный набор против бакса

так рано ж вроде.. только после 5 той

 
GhostMan:
рискну ... продал деревянного... лотик средний стоп на 87 вход 81.80 тп когда нефти станет 40+ ))) ( ориентир тп 72 )

Нефть не будет дорожать, пока на неё не появится спрос. Пока даже нет намёков на спрос, одни предложения.

 
GhostMan:
рискну ... продал деревянного... лотик средний стоп на 87 вход 81.80 тп когда нефти станет 40+ ))) ( ориентир тп 72 )

Стоп на 87 сработает полюбому, Греф сказал что бакинский дойдет до 93-97 рубенов...

 
Все остановилось?
 
sterva:
Все остановилось?

Уже пошло. Бардак только начинается.

1...114115116117118119120121122123124125126127128...656
Новый комментарий