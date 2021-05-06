FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 121
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Народ кто успел навариться?
не рыночные котировки. сделки обнулят
в уважающих себя кухнях такого нет =)))
Это сам свечки нарисовал?)))
Не поверишь нет...
Не поверишь нет...
Даже намека нет на такое как у тебя)))
щас амеры понакупят на напечатанные бабки всё что хотят в больших количествах
я начал минимальный набор против бакса
так рано ж вроде.. только после 5 той
рискну ... продал деревянного... лотик средний стоп на 87 вход 81.80 тп когда нефти станет 40+ ))) ( ориентир тп 72 )
Нефть не будет дорожать, пока на неё не появится спрос. Пока даже нет намёков на спрос, одни предложения.
рискну ... продал деревянного... лотик средний стоп на 87 вход 81.80 тп когда нефти станет 40+ ))) ( ориентир тп 72 )
Стоп на 87 сработает полюбому, Греф сказал что бакинский дойдет до 93-97 рубенов...
Все остановилось?
Уже пошло. Бардак только начинается.