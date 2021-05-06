FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
откат как минимум, слишком резкое и большое движение
Вместе с индексом только откатит. )
Есть сигнал, есть цель:
Но..., нужно смотреть, что будет дальше.
.. ауди тоже как понимаю перерисовал. Или свеча слишком маленькая...
.. ауди тоже как понимаю перерисовал. Или свеча слишком маленькая...
Индекс в бай! На паре тоже одни баевые долги.
Будет, как на Ене.
А пока набираю Чифа:
Индекс в бай! На паре тоже одни баевые долги.
Будет, как на Ене.
А пока набираю Чифа:
Раньше не понимала зачем разные пары. Теперь понимаю.
Один вопрос ордерами одинаковыми заходите каждый раз в одной и той же паре или с увеличением?
Раньше не понимала зачем разные пары. Теперь понимаю.
Один вопрос ордерами одинаковыми заходите каждый раз в одной и той же паре или с увеличением?
Допустим, есть 0.5 лота для сделки. Знаем, что чаще бывает загон. Вплоть до...
Ставлю 5 лимитов по фибо по 0.1 лота. Теперь курю до взятия уровня ТР.
Можно еще больше разбить лот изначально (как на Евре и Ауди сейчас), т.е. забирать большие движения,
но лот у вас всегда останется 0.5 и с соответствующим риском, какой вы для себя определили. Стопов нет.
Получается не много на выходе, но надежно!
Всем привет. Я как то писал что по еве будет закрыт гэп.
Гэп закрыт. Было импульсное движение вниз и его перебитие.
Совершил покупку. Цель высоко. В районе 1,145...
Всем привет. Я как то писал что по еве будет закрыт гэп.
Гэп закрыт. Было импульсное движение вниз и его перебитие.
Совершил покупку. Цель высоко. В районе 1,145...
Гэп не закрыт... Вы про что?
Гэп не закрыт... Вы про что?
Вот этот
Вот этот
Да. Но ведь видно даже на вашем графике, что не достали немного.(
Я пока думаю, что еше раз уйдем, а потом....
Да. Но ведь видно даже на вашем графике, что не достали немного.(
Я пока думаю, что еше раз уйдем, а потом....
Если совсем скрупулезно рассматривать, то да. Полностью не закрыт.