FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 65

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Ivan Butko:
откат как минимум, слишком резкое и большое движение

Вместе с индексом только откатит. )

 
Lesorub:

Есть сигнал, есть цель:

Но..., нужно смотреть, что будет дальше.

.. ауди тоже как понимаю перерисовал. Или свеча слишком маленькая...

 
sterva:

.. ауди тоже как понимаю перерисовал. Или свеча слишком маленькая...

Индекс в бай! На паре тоже одни баевые долги.

Будет, как на Ене.


А пока набираю Чифа:


 
Lesorub:

Индекс в бай! На паре тоже одни баевые долги.

Будет, как на Ене.


А пока набираю Чифа:


Раньше не понимала зачем разные пары. Теперь понимаю. 

Один вопрос ордерами одинаковыми заходите каждый раз в одной и той же паре или с увеличением?

 
sterva:

Раньше не понимала зачем разные пары. Теперь понимаю. 

Один вопрос ордерами одинаковыми заходите каждый раз в одной и той же паре или с увеличением?

Допустим, есть 0.5 лота для сделки. Знаем, что чаще бывает загон. Вплоть до...

Ставлю 5 лимитов по фибо по 0.1 лота. Теперь курю до взятия уровня ТР.

Можно еще больше разбить лот изначально (как на Евре и Ауди сейчас), т.е. забирать большие движения,

но лот у вас всегда останется 0.5 и с соответствующим риском, какой вы для себя определили. Стопов нет.

Получается не много на выходе, но надежно!

 

Всем привет. Я как то писал что по еве будет закрыт гэп.

Гэп закрыт. Было импульсное движение вниз и его перебитие.

Совершил покупку. Цель высоко. В районе 1,145...


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Я как то писал что по еве будет закрыт гэп.

Гэп закрыт. Было импульсное движение вниз и его перебитие.

Совершил покупку. Цель высоко. В районе 1,145...


Гэп не закрыт... Вы про что?

 
sterva:

Гэп не закрыт... Вы про что?

Вот этот

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот этот

Да. Но ведь видно даже на вашем графике, что не достали немного.(

Я пока думаю, что еше раз уйдем, а потом....

 
sterva:

Да. Но ведь видно даже на вашем графике, что не достали немного.(

Я пока думаю, что еше раз уйдем, а потом....

Если совсем скрупулезно рассматривать, то да. Полностью не закрыт.


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