FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 197
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Александр он запаздывает на пол года, разворот уже был в 16:00 на Н4 по закрытию бара. ждите конечно без проблем.
Как хотите - но указывает, пока вниз. USDJPYDaily
Как хотите - но указывает, пока вниз. USDJPYDaily
это не надолго дня на 3-4, ваш индикатор когда покажет покупку, уже нельзя будет покупать.
второй подъем вот так должен быть
USDJPY теперь уже быстро должны вверх... а там уж как получится
USDJPY теперь уже быстро должны вверх... а там уж как получится
Немного не по плану, тогда вот так
Обновят хаи или нет???
А так зачетное будет движение!
Вроде должна - пойти верх. Правда, не кому - она не должна EURUSDH2
--------------- 2 картинка
Интересная пара - рискованно, но скорее всего верх пойдёт GBPJPYH2
Обновят хаи или нет???
А так зачетное будет движение!
Привет, попробуй зайти в зеленой точке))
То же самое и на Фунте:
То же самое и на Фунте:
Если интересно мое мнение, по фунту я буду искать точку на продажу в районе 1,27250 +- соответственно