FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 197

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ALEKSANDR GADZERA:

Александр он запаздывает на пол года, разворот уже был в 16:00 на Н4 по закрытию бара. ждите конечно без проблем.

Как хотите - но указывает, пока вниз.  USDJPYDaily

USDJPYDaily

 
Alexsandr San:

Как хотите - но указывает, пока вниз.  USDJPYDaily


это не надолго дня на 3-4, ваш индикатор когда покажет покупку, уже нельзя будет покупать.

второй подъем вот так должен быть


 

USDJPY теперь уже быстро должны вверх... а там уж как получится


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY теперь уже быстро должны вверх... а там уж как получится


Немного не по плану, тогда вот так


 
клоун
 

Обновят хаи или нет???

А так зачетное будет движение!

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Вроде должна - пойти верх. Правда, не кому - она не должна     EURUSDH2

--------------- 2 картинка 

Интересная пара - рискованно, но скорее всего верх пойдёт    GBPJPYH2

EURUSDH2 GBPJPYH2

 
Lesorub:

Обновят хаи или нет???

А так зачетное будет движение!

Привет, попробуй зайти в зеленой точке))


 

То же самое и на Фунте:


 
Lesorub:

То же самое и на Фунте:


Если интересно мое мнение, по фунту я буду искать точку на продажу в районе 1,27250 +- соответственно

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