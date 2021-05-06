FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 486

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Часть ордеров на селл закрыл. Вторую часть закрою на отметке 1.3207 и буду рассматривать входы на бай с дистанцией х2 - уход цены ниже 1.3190 замок на отскоке.

На отскоке займу короткие позы на селл и поиск входа на бай по сигналу с целью 1.3330-1.3350... ./

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6nahtApx0I.png  28 kb
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вижу появился еще один гуру ALEXANDR GADZERA . Для этого гуру у меня деловое предложение- я предоставлю 50 000$ в управление и 10 000 $ в качестве подарка если "гуру" предоставит мне выписку с РЕАЛЬНОГО) ТОРГОВОГО_СЧЕТА

 -и счет должен быть прибыльный. Я посмотрю на данные статистики-и по итогам нужно будет предоставить инвест пароль от этого торгового счета. Если стейтмент будет соответствовать данным истории счета то этот гуру получит выше названные суммы. Если конечно гуру миллионер и ему не нужны деньги то можно и отказаться. Все данные можно присылать в личку.P.S картинки и скрины не являются никаким подтверждающим доходность фактом

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В...
 
Viktar DayTrader:
вижу появился еще один гуру ALEKSANDR GADZERA ... я предоставлю 50 000$ в управление и 10 000 $ в качестве подарка...

на центовый счет 

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Ivan Butko:

на центовый счет 

НУ зачем же так.. Никаких центовых счетов- у гуру должен быть стандартный счет . 

 
Viktar DayTrader:

вижу появился еще один гуру ALEXANDR GADZERA . Для этого гуру у меня деловое предложение- я предоставлю 50 000$ в управление и 10 000 $ в качестве подарка если "гуру" предоставит мне выписку с РЕАЛЬНОГО) ТОРГОВОГО_СЧЕТА

 -и счет должен быть прибыльный. Я посмотрю на данные статистики-и по итогам нужно будет предоставить инвест пароль от этого торгового счета. Если стейтмент будет соответствовать данным истории счета то этот гуру получит выше названные суммы. Если конечно гуру миллионер и ему не нужны деньги то можно и отказаться. Все данные можно присылать в личку.P.S картинки и скрины не являются никаким подтверждающим доходность фактом

до Гуру еще далековато.

Да можно попробовать, почему бы и нет, смотря на каких условиях, написал в инстаграм, мы общались с вами пару раз уже.

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ALEKSANDR GADZERA:

до Гуру еще далековато.

Да можно попробовать, почему бы и нет, смотря на каких условиях, написал в инстаграм, мы общались с вами пару раз уже.

условия выдачи денег я написал выше. Готовы предоставить данные на анализ прибыльности, соответствия счета к вашим постам и скринам,и проверка соответсвия стейтмента и сделкам по истории терминала- то без всяких проволочек получите деньги.10к в подарок,50к в управление( условия после анализа вашего счета)

В инстаграмме много людей обращаются и пишут.Если кого и запамятовал то прошу не грустить. Так что шаг за вами.

P.S  увидел ваше сообщние в директе в инстаграмме,продублировал условия и там.

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Viktar DayTrader:

условия выдачи денег я написал выше. Готовы предоставить данные на анализ прибыльности, соответствия счета к вашим постам и скринам,и проверка соответсвия стейтмента и сделкам по истории терминала- то без всяких проволочек получите деньги.10к в подарок,50к в управление( условия после анализа вашего счета)

В инстаграмме много людей обращаются и пишут.Если кого и запамятовал то прошу не грустить. Так что шаг за вами.

P.S  увидел ваше сообщние в директе в инстаграмме,продублировал условия и там.

Интересно будет прочитать его аргумент, чтобы отказаться
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цель на сегодня  1891.64
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XAUUSDM30_1891.64.png  57 kb
 
SanAlex:

куда - сюда пойдёт 1.35966 ?

 Отложные вниз. По старой картинке понятнее. По крайней мере закрепится нужно будет. ИМХО.

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sterva:

 Отложные вниз. По старой картинке понятнее. По крайней мере закрепится нужно будет. ИМХО.

Спасибо! - теперь картинка более понятна стала. а то, я подумал что снизу ловить и на оборот к верху цель

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к R2 скорее всего дойдёт и начнёт падение  

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6 день идёт от сигнала верх - должен же он немного развернутся вниз

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