FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 486
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Часть ордеров на селл закрыл. Вторую часть закрою на отметке 1.3207 и буду рассматривать входы на бай с дистанцией х2 - уход цены ниже 1.3190 замок на отскоке.
На отскоке займу короткие позы на селл и поиск входа на бай по сигналу с целью 1.3330-1.3350... ./
вижу появился еще один гуру ALEXANDR GADZERA . Для этого гуру у меня деловое предложение- я предоставлю 50 000$ в управление и 10 000 $ в качестве подарка если "гуру" предоставит мне выписку с РЕАЛЬНОГО) ТОРГОВОГО_СЧЕТА
-и счет должен быть прибыльный. Я посмотрю на данные статистики-и по итогам нужно будет предоставить инвест пароль от этого торгового счета. Если стейтмент будет соответствовать данным истории счета то этот гуру получит выше названные суммы. Если конечно гуру миллионер и ему не нужны деньги то можно и отказаться. Все данные можно присылать в личку.P.S картинки и скрины не являются никаким подтверждающим доходность фактом
вижу появился еще один гуру ALEKSANDR GADZERA ... я предоставлю 50 000$ в управление и 10 000 $ в качестве подарка...
на центовый счет
на центовый счет
НУ зачем же так.. Никаких центовых счетов- у гуру должен быть стандартный счет .
вижу появился еще один гуру ALEXANDR GADZERA . Для этого гуру у меня деловое предложение- я предоставлю 50 000$ в управление и 10 000 $ в качестве подарка если "гуру" предоставит мне выписку с РЕАЛЬНОГО) ТОРГОВОГО_СЧЕТА
-и счет должен быть прибыльный. Я посмотрю на данные статистики-и по итогам нужно будет предоставить инвест пароль от этого торгового счета. Если стейтмент будет соответствовать данным истории счета то этот гуру получит выше названные суммы. Если конечно гуру миллионер и ему не нужны деньги то можно и отказаться. Все данные можно присылать в личку.P.S картинки и скрины не являются никаким подтверждающим доходность фактом
до Гуру еще далековато.
Да можно попробовать, почему бы и нет, смотря на каких условиях, написал в инстаграм, мы общались с вами пару раз уже.
до Гуру еще далековато.
Да можно попробовать, почему бы и нет, смотря на каких условиях, написал в инстаграм, мы общались с вами пару раз уже.
условия выдачи денег я написал выше. Готовы предоставить данные на анализ прибыльности, соответствия счета к вашим постам и скринам,и проверка соответсвия стейтмента и сделкам по истории терминала- то без всяких проволочек получите деньги.10к в подарок,50к в управление( условия после анализа вашего счета)
В инстаграмме много людей обращаются и пишут.Если кого и запамятовал то прошу не грустить. Так что шаг за вами.
P.S увидел ваше сообщние в директе в инстаграмме,продублировал условия и там.
условия выдачи денег я написал выше. Готовы предоставить данные на анализ прибыльности, соответствия счета к вашим постам и скринам,и проверка соответсвия стейтмента и сделкам по истории терминала- то без всяких проволочек получите деньги.10к в подарок,50к в управление( условия после анализа вашего счета)
В инстаграмме много людей обращаются и пишут.Если кого и запамятовал то прошу не грустить. Так что шаг за вами.
P.S увидел ваше сообщние в директе в инстаграмме,продублировал условия и там.
куда - сюда пойдёт 1.35966 ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
sterva, 2020.10.14 20:16
Мысли пока так.
Отложные вниз. По старой картинке понятнее. По крайней мере закрепится нужно будет. ИМХО.
Отложные вниз. По старой картинке понятнее. По крайней мере закрепится нужно будет. ИМХО.
Спасибо! - теперь картинка более понятна стала. а то, я подумал что снизу ловить и на оборот к верху цель
-------------------
к R2 скорее всего дойдёт и начнёт падение
--------------------------------------------
6 день идёт от сигнала верх - должен же он немного развернутся вниз