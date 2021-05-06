FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 622

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В отчёте СМЕ ничего не понял...

Если смотреть по зоне в синем - ниже 1.2 никто еву не ждёт.

А если посмотреть на зону в красном...

СМЕ ева


Наверно ценников тут нет. А все цифры по смыслу близкие к цене - лишь кол-во контрактов (надо только умножить на 1000).

Вопщем с полтыка ничего мне тут не понять...

 
Прокатился в горку на еве скромненькие 22пп. - за сёдня это пока весь урожай.
 

Вот и фунтик подтянулся помалу. Однако его не стал фиксить - позу от 1.3289 поставил пока на б/у.

На евофунте лимитку подрезали от 0.9144 - перспективы пока не понятны - может ещё и перемаксят...

Золотишко никак не могут качнуть через 1850 - это немного напрягает.

[Удален]  
Dikons:

Вот и фунтик подтянулся помалу. Однако его не стал фиксить - позу от 1.3289 поставил пока на б/у.

На евофунте лимитку подрезали от 0.9144 - перспективы пока не понятны - может ещё и перемаксят...

Золотишко никак не могут качнуть через 1850 - это немного напрягает.

Мониторинг где?
 
Vladimir BaskakovМониторинг где?

Зачем он тебе ?

Читай выше - не отношу себя к монстрам... временами случаются сливы, в основном из-за нарушения ММ.

Тут некоторые товарищи вываливали свои показатели - мне до них далековато...

- - -

Соль на евофунте, к примеру, прикрепляю фото. Что то проясняет ?

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q363_5c_bim7idg7.png  12 kb
[Удален]  
Dikons:

Зачем он тебе ?

Читай выше - не отношу себя к монстрам... временами случаются сливы, в основном из-за нарушения ММ.

Тут некоторые товарищи вываливали свои показатели - мне до них далековато...

- - -

Соль на евофунте, к примеру, прикрепляю фото. Что то проясняет ?

Ты даёшь прогноз, кто-то поверит, сольет
 
Vladimir BaskakovТы даёшь прогноз, кто-то поверит, сольет

Соблюдать правило "Непробиваемых фигур не бывает".

А это автоматом означает, что выбить по стопу могут в любой ситуации и в любую сторону,

независимо от того кто и куда напрогнозировал.

- - -

На евофунте вижу Три Будды на периоде W1 - отсюда и южный настрой (лично у меня) по этой паре,

не покупаю её даже когда по внутри дня видно, что щас могут в горку продёрнуть...

При этом правило (выше) один фиг приходится учитывать.

 
Vitaly Muzichenko:

Пришло письмо на почту, ну не могу не показать его отрывок :)

На счету ~30 000$



Так что 238% за неделю с таким депозитом, это совсем не погоня за высокой доходностью, это так - капля в море :)

в юмор такое

первое место занимает в нашем рейтинге...

торговля по еве, но стратегия мультивалютная

ну и за неделю +238%, долгосрок однако

без погони за высокой доходностью

[Удален]  
Dikons:

Соблюдать правило "Непробиваемых фигур не бывает".

А это автоматом означает, что выбить по стопу могут в любой ситуации и в любую сторону,

независимо от того кто и куда напрогнозировал.

Отвечай сначала своими деньгами, потом чужими, так честно
 
Vladimir Baskakov:
Отвечай сначала своими деньгами, потом чужими, так честно

Никого не призываю принимать, как руководство к действию, свои мысли вслух.

Соответственно твой наезд безпочвенный.

- - -

А деньги мои не велики - пенсия РФ по старости. Нечем там отвечать...

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