FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 622
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В отчёте СМЕ ничего не понял...
Если смотреть по зоне в синем - ниже 1.2 никто еву не ждёт.
А если посмотреть на зону в красном...
Наверно ценников тут нет. А все цифры по смыслу близкие к цене - лишь кол-во контрактов (надо только умножить на 1000).
Вопщем с полтыка ничего мне тут не понять...
Вот и фунтик подтянулся помалу. Однако его не стал фиксить - позу от 1.3289 поставил пока на б/у.
На евофунте лимитку подрезали от 0.9144 - перспективы пока не понятны - может ещё и перемаксят...
Золотишко никак не могут качнуть через 1850 - это немного напрягает.
Вот и фунтик подтянулся помалу. Однако его не стал фиксить - позу от 1.3289 поставил пока на б/у.
На евофунте лимитку подрезали от 0.9144 - перспективы пока не понятны - может ещё и перемаксят...
Золотишко никак не могут качнуть через 1850 - это немного напрягает.
Зачем он тебе ?
Читай выше - не отношу себя к монстрам... временами случаются сливы, в основном из-за нарушения ММ.
Тут некоторые товарищи вываливали свои показатели - мне до них далековато...
- - -
Соль на евофунте, к примеру, прикрепляю фото. Что то проясняет ?
Зачем он тебе ?
Читай выше - не отношу себя к монстрам... временами случаются сливы, в основном из-за нарушения ММ.
Тут некоторые товарищи вываливали свои показатели - мне до них далековато...
- - -
Соль на евофунте, к примеру, прикрепляю фото. Что то проясняет ?
Соблюдать правило "Непробиваемых фигур не бывает".
А это автоматом означает, что выбить по стопу могут в любой ситуации и в любую сторону,
независимо от того кто и куда напрогнозировал.
- - -
На евофунте вижу Три Будды на периоде W1 - отсюда и южный настрой (лично у меня) по этой паре,
не покупаю её даже когда по внутри дня видно, что щас могут в горку продёрнуть...
При этом правило (выше) один фиг приходится учитывать.
Пришло письмо на почту, ну не могу не показать его отрывок :)
На счету ~30 000$
Так что 238% за неделю с таким депозитом, это совсем не погоня за высокой доходностью, это так - капля в море :)
в юмор такое
первое место занимает в нашем рейтинге...
торговля по еве, но стратегия мультивалютная
ну и за неделю +238%, долгосрок однако
без погони за высокой доходностью
Соблюдать правило "Непробиваемых фигур не бывает".
А это автоматом означает, что выбить по стопу могут в любой ситуации и в любую сторону,
независимо от того кто и куда напрогнозировал.
Отвечай сначала своими деньгами, потом чужими, так честно
Никого не призываю принимать, как руководство к действию, свои мысли вслух.
Соответственно твой наезд безпочвенный.
- - -
А деньги мои не велики - пенсия РФ по старости. Нечем там отвечать...