FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 588
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Баксик:
Лесопуб, такое вп, что нем в теме 99% что и как... /
Лесопуб, такое вп, что нем в теме 99% что и как... /
По Дарвину видно всё все цели и итог жимка... ./
По Дарвину видно всё все цели и итог жимка... ./
Набор позиции. Цель также, далеко внизу:
Около 1130 п. по 4 знаку...
NZDUSD то же самое...
Набор позиции. Цель также, далеко внизу:
Около 1130 п. по 4 знаку...
NZDUSD то же самое...
Сказать ничё не могу, но ГФ пот ордерам в рынке будешь в +се - это факт... ./
Да-да, гуру они такие, у них на трендах всё вот-вот начнёт валится, иногда быстро и даже по времени, к примеру в 14-07, жаль секунды не указаны.
А так да, можно ловить падающий нож, недолго конечно - как повезёт.
нужно на 170 пунктов...
Лесоруб, разверни евру
нужно на 170 пунктов...
Да уж...
Вчерашней свечей нарисовали еще один уровень:
Да уж...
Вчерашней свечей нарисовали еще один уровень:
Привет. Должен быть тест зоны накопления. Цели немного выше чем у тебя указаны. Так же есть цель внизу.
Правда я уже в продажах стою)))