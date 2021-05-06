FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 588

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Баксик:


 

Лесопуб, такое вп, что нем в теме 99% что и как... /

 
Rustam Galkeev:

Лесопуб, такое вп, что нем в теме 99% что и как... /

По Дарвину видно  всё все цели  и итог жимка... ./

 
Rustam Galkeev:

По Дарвину видно  всё все цели  и итог жимка... ./

Набор позиции. Цель также, далеко внизу:

Около 1130 п. по 4 знаку...

NZDUSD то же самое...

 
Lesorub:

Набор позиции. Цель также, далеко внизу:

Около 1130 п. по 4 знаку...

NZDUSD то же самое...

Сказать ничё не могу, но ГФ пот ордерам в рынке будешь в +се - это факт... ./

 

Да-да, гуру они такие, у них на трендах всё вот-вот начнёт валится, иногда быстро и даже по времени, к примеру в 14-07, жаль секунды не указаны.

А так да, можно ловить падающий нож, недолго конечно - как повезёт.

 
Лесоруб, разверни евру

нужно на 170 пунктов...
 
Ivan Butko:
Лесоруб, разверни евру

нужно на 170 пунктов...

Да уж...

Вчерашней свечей нарисовали еще один уровень:


 
Lesorub:

Да уж...

Вчерашней свечей нарисовали еще один уровень:


Привет. Должен быть тест зоны накопления. Цели немного выше чем у тебя указаны. Так же есть цель внизу.

Правда я уже в продажах стою)))

[Удален]  
Фунт сегодня собрался покорить цену 1.32649
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