FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 612
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Привет). Бывает конечно. Но таааак)) За 2 сделки и стоолько)))
Это постараться надо.
Постараться надо уметь пользоваться индикаторами, а в частности самым лучшим - MACD.
Ну никак не усвоят, что цена строит индикатор, а не индикатор цену.
Завтра ставка по еве.....
Завтра ставка по еве.....
Кто принимает ставки?
Прикол от ДЦ по лимитке... ./
Цена ушла ниже лимитка неотработала интересно... ./
Прикол от ДЦ по лимитке... ./
Цена ушла ниже лимитка неотработала интересно... ./
Аск не дошёл, интересного мало.
Более интересно, на каких помойках ещё остались 4-значные счета.
Аск не дошёл, интересного мало.
Более интересно, на каких помойках ещё остались 4-значные счета.
Да разница 10пп Bid отрисовал -3 от Аск, даже вполне должен был сработать.
А 4х - значные кати лучьше обрабатываются чем 5ти по двоичным числам, хотя точность ниже... ./
На 1 М интереснее... ./
Фунт вниз собрался к 1.32806
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Золото сегодня дойдёт к 1799.94
Проверим Индикатор "Fourier_Extrapolator_of_Price" Врёт или не врёт ??????????
Проверим Индикатор "Fourier_Extrapolator_of_Price" Врёт или не врёт ??????????
Привет, нет так его не поймешь, он предсказывает физику/математику... а у нас психология страха и жадности толпы, вот на это и надо поправку делать... так то вроде больше наоборот показывает, короче долго проверять и привыкать надо как и к любому, если бы было всё легко и просто так бы и все по нему работали бы...))
Привет, нет так его не поймешь, он предсказывает физику/математику... а у нас психология страха и жадности толпы, вот на это и надо поправку делать... так то вроде больше наоборот показывает, короче долго проверять и привыкать надо как и к любому, если бы было всё легко и просто так бы и все по нему работали бы...))
Торговать легко и просто.