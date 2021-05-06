FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 612

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Aleksandr Yakovlev:

Привет). Бывает конечно. Но таааак)) За 2 сделки и стоолько)))

Это постараться надо.

Постараться надо уметь пользоваться индикаторами, а в частности самым лучшим - MACD.

Ну никак не усвоят, что цена строит индикатор, а не индикатор цену.

 

Завтра ставка по еве.....

 
Renat Akhtyamov:

Завтра ставка по еве.....

Кто принимает ставки? 

 

Прикол от ДЦ по лимитке... ./

Цена ушла ниже лимитка неотработала интересно... ./

 
Rustam Galkeev:

Прикол от ДЦ по лимитке... ./

Цена ушла ниже лимитка неотработала интересно... ./

Аск не дошёл, интересного мало.

Более интересно, на каких помойках ещё остались 4-значные счета.

 
Vitaly Muzichenko:

Аск не дошёл, интересного мало.

Более интересно, на каких помойках ещё остались 4-значные счета.

Да разница 10пп Bid отрисовал -3 от Аск,  даже вполне должен был сработать.

А 4х - значные кати лучьше обрабатываются чем 5ти по двоичным числам, хотя точность ниже... ./

На 1 М интереснее... ./

[Удален]  

Фунт вниз собрался к 1.32806

GBPUSDH2 1.32806.png

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Золото сегодня дойдёт к 1799.94
Файлы:
XAUUSDH2_1799.94.png  52 kb
[Удален]  

Проверим Индикатор "Fourier_Extrapolator_of_Price" Врёт или не врёт ??????????

EURUSDH2 Fourier_Extrapolator_of_Price

 
SanAlex:

Проверим Индикатор "Fourier_Extrapolator_of_Price" Врёт или не врёт ??????????


Привет, нет так его не поймешь, он предсказывает физику/математику... а у нас психология страха и жадности толпы, вот на это и надо поправку делать... так то вроде больше наоборот показывает, короче долго проверять и привыкать надо как и к любому, если бы было всё легко и просто так бы и все по нему работали бы...))

 
Сергей Криушин:

Привет, нет так его не поймешь, он предсказывает физику/математику... а у нас психология страха и жадности толпы, вот на это и надо поправку делать... так то вроде больше наоборот показывает, короче долго проверять и привыкать надо как и к любому, если бы было всё легко и просто так бы и все по нему работали бы...))

Торговать легко и просто.


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