FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 256
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по фунту - от жёлтой горизонтальной, в покупки буду входить
GBPUSDH2
Это вопрос или утверждение?)))
Это вопрос или утверждение?)))
это мечта !!!
это мечта !!!
Ну, тогда в добрый путь)))
GBPUSD buy, tp1 24.8 tp2 hz) без стопа
Хотелось бы уточнить у модераторов: в этой ветке нужно как-то обосновывать свои прогнозы (индикаторы, паттерны) или можно лепить все что в голову взбредет?
Не надо местных шаманов отвлекать. А то разбегутся по всем веткам с прогнозами. Лучше уж пусть тут развлекаются. А вообще нормальная юмористическая ветка. Иногда можно и зайти посмотреть на гадания по минутным ТФ
Хотелось бы уточнить у модераторов: в этой ветке нужно как-то обосновывать свои прогнозы (индикаторы, паттерны) или можно лепить все что в голову взбредет?
Я Вам уже писал: "Не нравится ветка - проходите мимо. Здесь никто никому ничего не должен"
Вы кто?
Первый пост в ветке, почитайте правила.
Первый пост в ветке, почитайте правила.