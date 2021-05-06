FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 256

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Alexsandr San:

по фунту - от жёлтой горизонтальной, в покупки буду входить

  GBPUSDH2

Это вопрос или утверждение?)))

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Aleksandr Yakovlev:

Это вопрос или утверждение?)))

это мечта !!!

 
Alexsandr San:

это мечта !!!

Ну, тогда в добрый путь)))

 

GBPUSD buy, tp1 24.8 tp2 hz) без стопа


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Хотелось бы уточнить у модераторов: в этой ветке нужно как-то обосновывать свои прогнозы (индикаторы, паттерны) или можно лепить все что в голову взбредет?
 
Vladimir Baskakov:
Хотелось бы уточнить у модераторов: в этой ветке нужно как-то обосновывать свои прогнозы (индикаторы, паттерны) или можно лепить все что в голову взбредет?

Не надо местных шаманов отвлекать. А то разбегутся по всем веткам с прогнозами. Лучше уж пусть тут развлекаются. А вообще нормальная юмористическая ветка. Иногда можно и зайти посмотреть на гадания по минутным ТФ

 
Vladimir Baskakov:
Хотелось бы уточнить у модераторов: в этой ветке нужно как-то обосновывать свои прогнозы (индикаторы, паттерны) или можно лепить все что в голову взбредет?
Я Вам уже писал: "Не нравится ветка - проходите мимо. Здесь никто никому ничего не должен"
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MakarFX:
Я Вам уже писал: "Не нравится ветка - проходите мимо. Здесь никто никому ничего не должен"
Вы кто?
 
Vladimir Baskakov:
Вы кто?

Первый пост в ветке, почитайте правила.

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MakarFX:

Первый пост в ветке, почитайте правила.

Правила устанавливает MQ , а не топик
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