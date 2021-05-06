FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 267
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фунта закрыл сегодня?
да
Торгани GBPCAD:
Лесоруб Ваше мнение...палки вроде Ваша фишка )
Сегодня очень удачный день
Лесоруб Ваше мнение...палки вроде Ваша фишка )
Легко:
Легко:
По канадцу есть пробой канала - мониторьте.
А Н4 посмотрите...новые палки
мелковато, как то...
Сегодня очень удачный день
мелковато, как то...
Так я по мелочи выступаю
Спасибо большое.
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