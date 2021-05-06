FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 267

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Renat Akhtyamov:
фунта закрыл сегодня?

да


 
Lesorub:

Торгани GBPCAD:

Лесоруб Ваше мнение...палки вроде Ваша фишка )


 

Сегодня очень удачный день


 
MakarFX:

Лесоруб Ваше мнение...палки вроде Ваша фишка )


Легко:


 
Lesorub:

Легко:


А Н4 посмотрите...новые палки
 

По канадцу есть пробой канала - мониторьте.



 
MakarFX:
А Н4 посмотрите...новые палки

мелковато, как то...


[Удален]  
MakarFX:

Сегодня очень удачный день


На  демо?
 
Lesorub:

мелковато, как то...


Так я по мелочи выступаю

Спасибо большое.

 
Vladimir Baskakov:
На  демо?
  
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