FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 607
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1,35200--1,35400 ?
вроде всё уже указывает верх к 1.35614
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когда цена выше розовой и коричневой - это верх. если будет цена ниже этих линии - это вниз.
- серые линии поддержки - от них, цена возвращается или пробивает и шурует не остановишь.
Золото скорее всего до 1897.87 - и как бы, вниз должна бы пойти.
Идём вниз попрежнему... ./
Основной счёт:
Копир:
После падения в район вчерашних мин экстремумов на бай в район 1.3450 - 1.3470
Основной счёт:
Копир:
После падения в район вчерашних мин экстремумов на бай в район 1.3450 - 1.3470
Основной счёт:
Копир:
Было бы интересно понаблюдать за Вашим сигналом.
- открыли бы сигнал - на демо счёте.
на сегодня цель для фунта 1.34507
Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...
В данный момент: на всех 9 периодах цена выше Облака Ишимоку.
Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...
Всё может быть и 1.35 и 1.36 главное цель зафиксировать.
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от 1.34507 может вернутся к оранжевой линии(1.33467) и можно повторно стать в покупки.
Всё может быть...
Фунта Н4 после вчерашней возни в Облаке вытолкали таки выше его - и теперь моя поза ниже Облака.
Логично рассматривать два варианта - ставить в б/у или тралл.
Пока, что в б/у поставил.
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Оно канешно, это всё только техно... Если кто там на верху чё нить ляпнет против фунта - продавят и даже не споткнутся...
Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...
В данный момент: на всех 9 периодах цена выше Облака Ишимоку.
Посмотрел в окно, поднял голову ... не увидел. Что это?