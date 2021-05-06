FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 607

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Aleksandr Yakovlev:

1,35200--1,35400 ?

вроде всё уже указывает верх к 1.35614

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когда цена выше розовой и коричневой - это верх. если будет цена ниже этих линии - это вниз. 

- серые линии поддержки - от них, цена возвращается или пробивает и шурует не остановишь. 

Файлы:
GBPUSDH2_1.35614.png  41 kb
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Золото скорее всего до 1897.87 - и как бы, вниз должна бы пойти.

XAUUSDH2 1897.87 

 

Идём вниз попрежнему... ./ 

Основной счёт:

Копир:


 

После падения в район вчерашних мин экстремумов на бай в район 1.3450 - 1.3470

Основной счёт:

Копир:


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на сегодня цель для фунта 1.34507
Файлы:
GBPUSDM30_1.34507.png  37 kb
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Rustam Galkeev:

После падения в район вчерашних мин экстремумов на бай в район 1.3450 - 1.3470

Основной счёт:

Копир:


Было бы интересно понаблюдать за Вашим сигналом. 

- открыли бы сигнал - на демо счёте.

 
SanAlex:
на сегодня цель для фунта 1.34507

Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...

В данный момент:  на всех 9 периодах цена выше Облака Ишимоку.

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Dikons:
Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...

Всё может быть и 1.35 и 1.36 главное цель зафиксировать.

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от  1.34507 может вернутся к оранжевой линии(1.33467) и можно повторно стать в покупки.

 
SanAlex:

Всё может быть...

Фунта Н4 после вчерашней возни в Облаке вытолкали таки выше его - и теперь моя поза ниже Облака.

Логично рассматривать два варианта - ставить в б/у или тралл.

Пока, что в б/у поставил.

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Оно канешно, это всё только техно... Если кто там на верху чё нить ляпнет против фунта - продавят и даже не споткнутся...

 
Dikons:

Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...

В данный момент:  на всех 9 периодах цена выше Облака Ишимоку.

Посмотрел в окно, поднял голову ... не увидел. Что это?

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