FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 129

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Maxim Kuznetsov:

принцип или код, они где ? что обсуждаем ??

а то тут таких прямых эфиров "ну прямо завались" (c) кот матроскин

нету в сожалению, иначе не о том будем говорить, все проверится временем, проверяйте и делайте выводи сами. спасибо

 
ALEKSANDR GADZERA:

нету в сожалению, иначе не о том будем говорить, все проверится временем, проверяйте и делайте выводи сами. спасибо

Это скрины с вашего счета, который вы опубликовали у себя? 

 
Alexsandr San:

ну, и зря купили GBPJPYH2 самое время в SELL


Если вы посмотрите все остальные мои точки. то ваши индикаторы будет показывать ВСЁ в другую сторону, не в ту которую нужно. проверьте...

 
Ramiz Mavludov:

Это скрины с вашего счета, который вы опубликовали у себя? 

да это мой счёт, вы верно подметили.

 
ALEKSANDR GADZERA:

gbpjpy пока формируется максимум, это может значит что после точки цена пойдет снова вниз, или возможно в сейчас будет резкое движение вниз для нормального формирования минимума а потом цена пойдет вверх, ждемс....

И так, по моим подсчетам все-таки сформировался очевидный максимум. я думаю я еще прикуплю.... возможно я ошибся на один бар... такое бывает.


 
ALEKSANDR GADZERA:

да это мой счёт, вы верно подметили.

Это же реал, 62%  Alpari-ECN1


 

Купили сидим ждемс....


 
Ramiz Mavludov:

Это же реал, 62%  Alpari-ECN1


это плохо или хорошо? ну да реал...

 
ALEKSANDR GADZERA:

 в этом и смысл моего метода, мы входим в самом лучшем и возможном варианте для нас, без просадки. в Максимумах выходим на продаже в Минимумах на покупку. 

Очень смелое заявление. За прошедшие 18 лет в трейдинге такого встретить пока не удавалось.

 
Grigori.S.B:

Очень смелое заявление. За прошедшие 18 лет в трейдинге такого встретить пока не удавалось.

не встретите к сожалению. об этом вам никто не скажет. анализируйте прошлые сигналы...

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