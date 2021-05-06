FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 129
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принцип или код, они где ? что обсуждаем ??
а то тут таких прямых эфиров "ну прямо завались" (c) кот матроскин
нету в сожалению, иначе не о том будем говорить, все проверится временем, проверяйте и делайте выводи сами. спасибо
нету в сожалению, иначе не о том будем говорить, все проверится временем, проверяйте и делайте выводи сами. спасибо
Это скрины с вашего счета, который вы опубликовали у себя?
ну, и зря купили GBPJPYH2 самое время в SELL
Если вы посмотрите все остальные мои точки. то ваши индикаторы будет показывать ВСЁ в другую сторону, не в ту которую нужно. проверьте...
Это скрины с вашего счета, который вы опубликовали у себя?
да это мой счёт, вы верно подметили.
gbpjpy пока формируется максимум, это может значит что после точки цена пойдет снова вниз, или возможно в сейчас будет резкое движение вниз для нормального формирования минимума а потом цена пойдет вверх, ждемс....
И так, по моим подсчетам все-таки сформировался очевидный максимум. я думаю я еще прикуплю.... возможно я ошибся на один бар... такое бывает.
да это мой счёт, вы верно подметили.
Это же реал, 62% Alpari-ECN1
Купили сидим ждемс....
Это же реал, 62% Alpari-ECN1
это плохо или хорошо? ну да реал...
в этом и смысл моего метода, мы входим в самом лучшем и возможном варианте для нас, без просадки. в Максимумах выходим на продаже в Минимумах на покупку.
Очень смелое заявление. За прошедшие 18 лет в трейдинге такого встретить пока не удавалось.
Очень смелое заявление. За прошедшие 18 лет в трейдинге такого встретить пока не удавалось.
не встретите к сожалению. об этом вам никто не скажет. анализируйте прошлые сигналы...