FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 615
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как я понял - этот Индикатор тоже, вычисление берёт из прошлого, и выдаёт картинку будущего.
- если на каждом тайм фрейме он, рисует своё будущее - то без разницы, на минутном или на часовом, он по идее, должен для каждого тайм фрейма - отрисовать своё будущее.
-------------------- и на минутном , он очень быстро меняет своё будущее, через пару баров, у него меняется направление в противоположную сторону.
конечно, экстраполяция... я ж не автор просто предложил попробовать....но это хоть что-то, хоть и приблизительно других с заглядом в будущее похожих вообще нет, а верить не верить - дело каждого...так то всё в торговле идет на свой разумный страх и риск...я долгое время делал скрины и потом сравнивал где-то 50/50 как и всё такое... так держу для ориентира...
Какие неинтересные картины - не вижу на чём и куда постоять.
евофунт пока что продан был, для затравки...
Что то ветка загрустила !?
Что то ветка загрустила !?
Кто то может слился... взял паузу...
На графиках ничего путнего не видно, с вероятностью более 50х50 в какую либо сторону.
Золотишко вот вижу вариант в 1745, или меня уже глючит... Ещё кто нить видит его в туда ?
Кто то может слился... взял паузу...
На графиках ничего путнего не видно, с вероятностью более 50х50 в какую либо сторону.
Золотишко вот вижу вариант в 1745, или меня уже глючит... Ещё кто нить видит его в туда ?
Золотишко сегодня хочет вниз - у нас свами совпадает прогноз.
-- я расставил ловушки(жёлтые линии)
"Ловушки" - это у нас что ?
"Ловушки" - это у нас что ?
это типа - отложенные ордера, только срабатывают от объектов( трендовой линии или горизонтальной линии)
Всем привет. А я пипсую.
Понятно... видимо фишка МТ-5. я в МТ-4, по старинке...
А нижняя жёлтая - там разворотный в горку ?
Привет.. У меня поза на два доллара ниже, в данный момент...
Стопа пока нет - сеткой наверно пройдусь, если что...