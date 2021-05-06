FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 615

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SanAlex:

как я понял - этот Индикатор тоже, вычисление берёт из прошлого, и выдаёт картинку будущего.

- если на каждом тайм фрейме он, рисует своё будущее - то без разницы, на минутном или на часовом, он по идее, должен для каждого тайм фрейма - отрисовать своё будущее. 

-------------------- и на минутном , он очень быстро меняет своё будущее, через пару баров, у него меняется направление в противоположную сторону. 

конечно, экстраполяция... я ж не автор просто предложил попробовать....но это хоть что-то, хоть и приблизительно других с заглядом в будущее похожих вообще нет, а верить не верить - дело каждого...так то всё в торговле идет на свой разумный страх и риск...я долгое время делал скрины и потом сравнивал где-то 50/50 как и всё такое... так держу для ориентира...

 

Какие неинтересные картины - не вижу на чём и куда постоять.

евофунт пока что продан был, для затравки...

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Что то ветка загрустила !?


 
SanAlex:

Что то ветка загрустила !?

Кто то может слился... взял паузу...

На графиках ничего путнего не видно, с вероятностью более 50х50 в какую либо сторону.

Золотишко вот вижу вариант в 1745, или меня уже глючит... Ещё кто нить видит его в туда ?

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Dikons:

Кто то может слился... взял паузу...

На графиках ничего путнего не видно, с вероятностью более 50х50 в какую либо сторону.

Золотишко вот вижу вариант в 1745, или меня уже глючит... Ещё кто нить видит его в туда ?

Золотишко сегодня хочет вниз - у нас свами совпадает прогноз.

-- я расставил ловушки(жёлтые линии)

XAUUSDH2.png

 
SanAlex: ... расставил ловушки(жёлтые линии)

"Ловушки" - это у нас что ?

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Dikons:

"Ловушки" - это у нас что ?

это типа - отложенные ордера, только срабатывают от объектов( трендовой линии или горизонтальной линии)

 

Всем привет. А я пипсую.


 
SanAlex: это типа - отложенные ордера, только срабатывают от объектов( трендовой линии или горизонтальной линии)

Понятно... видимо фишка МТ-5. я в МТ-4, по старинке...

А нижняя жёлтая - там разворотный в горку ?

 
Aleksandr Yakovlev:   Всем привет. А я пипсую.

Привет.. У меня поза на два доллара ниже, в данный момент...

Стопа пока нет - сеткой наверно пройдусь, если что...

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