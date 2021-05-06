FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 97
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Понял. Спасибо. От 30 встану в покупку на пару лет к 75 + своп положительный )
Как только Россия отказалась участвовать в понижение добычи на 1.5 ляма с ОПЕК+...тут же цены упали на 20 % так вроде в новостях в красную пятницу постоянно говорили, так то конечно, коронавирус всему виной, и что думаете, это всё быстро улетучится с первым весенним ветерком...надежды юношей питают... это самый простой и прилипчивый вирус за всю историю человечества и у него длинный период скрытого ношения, мало кто понимает всю его засаду...да и чтоб паники не было, а то всё грохнется еще быстрей...
Понял. Спасибо. От 30 встану в покупку на пару летк 75 + своп положительный )
Депо хватит???
Пишу же, дневки! Остальное, ориентиры...
Депо хватит???
Хватит. Там много не надо, для начала контрактов 200-300 купить и норм. Потом реинвест )
Хватит. Там много не надо, для начала контрактов 200-300 купить и норм. Потом реинвест )
Главное чтоб сохранил свою положительную сущность. А то ведь могут через какое-то время и отрицательным сделать
Все пары ходят одинаково. Различие только в волатильности.
Структура движения одинакова.
А по вашему где надо вход искать.?
Есть к примеру восходящий тренд, весь путь его 300 п. к примеру.
Где находить точку входа по вашему, в середине или в конце вообще его пути?
Может все таки лучше искать точку входа в самом начале смены тренда. Как по вашему?
Если входить только в начале, или в конце тренда, то ждать приходится по долгу.
Можно входить и в период преобладания тенденции.
Например, пара EURUSD долгое время опускалась в “красивом” коридоре:
А в последние две недели отросла (на фоне агрессивного снижения ставки, а, так же, ожидается ещё снижение). Но, коронавирус продолжает распространяться. И есть экономические последствия для мировой экономики. А доллар в период нестабильности всегда предпочитаем другим валютам. К тому же, экономика США выглядит устойчивой, А ЕЦБ уже некуда снижать ставку. Она уже отрицательная. Мало места для манёвра...
Мой прогноз может оказаться не “снайперским”. Однако двухнедельный отскок внутри тенденции - даёт неплохие уровни для входа на продолжение таковой. Имеется в виду, что на приведённом скрине цена ещё может продвинуться на Север, как до верхней границы канала, так и выскочить не на долго за его пределы, но текущие уровни уже выглядят не плохо для продажи кроса. Доллар может и теряет своё превосходство в Мире (медленно), но в данной ситуации паники, когда никто не знает что делать, надо покупать доллар. И отскок пары выглядит неплохо. Если будет просадка - она будет не большой.
Если входить только в начале, или в конце тренда, то ждать приходится по долгу.
Можно входить и в период преобладания тенденции.
Например, пара EURUSD долгое время опускалась в “красивом” коридоре:
А в последние две недели отросла (на фоне агрессивного снижения ставки, а, так же, ожидается ещё снижение). Но, коронавирус продолжает распространяться. И есть экономические последствия для мировой экономики. А доллар в период нестабильности всегда предпочитаем другим валютам. К тому же, экономика США выглядит устойчивой, А ЕЦБ уже некуда снижать ставку. Она уже отрицательная. Мало места для манёвра...
Мой прогноз может оказаться не “снайперским”. Однако двухнедельный отскок внутри тенденции - даёт неплохие уровни для входа на продолжение таковой. Имеется в виду, что на приведённом скрине цена ещё может продвинуться на Север, как до верхней границы канала, так и выскочить не на долго за его пределы, но текущие уровни уже выглядят не плохо для продажи кроса. Доллар может и теряет своё превосходство в Мире (медленно), но в данной ситуации паники, когда никто не знает что делать, надо покупать доллар. И отскок пары выглядит неплохо. Если будет просадка - она будет не большой.
Скажите проще, где входить, где выходить... Основание такое то. Будет понятнее...
Скажу про американский доллар.
Доллар ваша “страховка”. Доллар больше подходит в периоды потрясений. Даже если ФРС ещё понизят ставки, американец будет всё равно предпочтительней других конкурентов. Особенно если ситуация с коронавирусом продолжит усугубляться. Доллар ещё будет крепнуть и против Евро, и против британского фунта. Для сохранения средств доллар пока остаётся лучшим решением. Цифры из макростатистики показывают лучшие успехи, чем в других экономиках. У ФРС есть пространство для манёвров. У ЕЦБ едвали.
Американская валюта будет пользоваться спросом пока потрясения не утихнут. А учитывая, что за последние две недели доллар ослаб против Евро, нужно присматриваться к продаже этой пары.
На каких уровнях сказать трудно. Ясно одно - продавать на росте (в данном случае на отскоке).
Полагаю, что если рост пары и продолжится, то не сильно (максимум верхняя граница коридоров, или небольшой выступ за пределы границы). После чего наступят агрессивные продажи, т.к. в целом тенденция нисходящая. Если войти сейчас, а Евро продолжит укрепляться против доллара - просадка будет небольшой. Тут каждый сам для себя решает на сколько он готов рисковать. Это и есть, на мой взгляд, основание для входа. Что касается выхода, то на скрине в прошлый пост горизонтальная красная линия. Примерно там я буду фиксировать последующее движение на Юг.
О, как ласково! 229 пунктов...
Дали даже больше, чем я рассчитывал:
Ща Гепы пойдуть закрывать...
твою дивизию... вот это гэп на канадце
как же хорошо, что давным давно продажи закрыл. Вот так и пересиживай