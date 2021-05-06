FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 415

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SanAlex:

зачем? - на оборот нужно докупать, пока подешевело! 

)))))) ну хорошо.

 
SanAlex:

зачем? - на оборот нужно докупать, пока подешевело! 

кхе-кхе, кто то же должен покупать когда все продают)

[Удален]  
VVT:

кхе-кхе, кто то же должен покупать когда все продают)

думаете за стопами не вернётся ? - пойдёт без остановки без кофе-тайма?  

 
SanAlex:

думаете за стопами не вернётся ? - пойдёт без остановки без кофе-тайма?  

в 19:30 остановка, будет минимум. на М30

 
SanAlex:

думаете за стопами не вернётся ? - пойдёт без остановки без кофе-тайма?  

Я не думаю, не знаю что Вы торгуете, но пока идёт не надо мешать )

[Удален]  
VVT:

Я не думаю, не знаю что Вы торгуете, но пока идёт не надо мешать )

думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.

XAUUSDH8

 
Илюха! не забудь   NZDUSD нужно крыть по закрытию Н1 в 17:00!!!!!!!!
 
SanAlex:

думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.


вернётся обязательно недель через 15

 
SanAlex:

думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.

Сейчас я не на золоте, "прикрою" когда будет на то причина, а пока только доливаю )

 
Lesorub:

NZDUSD лучше крой по закрытию свечи в 16:00 на Н1   

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