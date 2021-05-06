FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 415
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зачем? - на оборот нужно докупать, пока подешевело!
)))))) ну хорошо.
зачем? - на оборот нужно докупать, пока подешевело!
кхе-кхе, кто то же должен покупать когда все продают)
кхе-кхе, кто то же должен покупать когда все продают)
думаете за стопами не вернётся ? - пойдёт без остановки без кофе-тайма?
думаете за стопами не вернётся ? - пойдёт без остановки без кофе-тайма?
в 19:30 остановка, будет минимум. на М30
думаете за стопами не вернётся ? - пойдёт без остановки без кофе-тайма?
Я не думаю, не знаю что Вы торгуете, но пока идёт не надо мешать )
Я не думаю, не знаю что Вы торгуете, но пока идёт не надо мешать )
думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.
думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.
вернётся обязательно недель через 15
думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.
Сейчас я не на золоте, "прикрою" когда будет на то причина, а пока только доливаю )
NZDUSD лучше крой по закрытию свечи в 16:00 на Н1 #4124