FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 446

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murziks:


По евре у нас весь контракт в селл, но сейчас можем отрасти до последних продаж хеджфондов, и оттуда уже можно в шорт вставать.



ну последний сценарий по закрытию Н1, мда... мог конечно на 1 бар ошибиться... но что-то высоковато..


 
murziks:


По евре у нас весь контракт в селл, но сейчас можем отрасти до последних продаж хеджфондов, и оттуда уже можно в шорт вставать.



Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788? 
Очень надо)))

 
Ivan Butko:

Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788? 
Очень надо)))

выше уйдет. но сначала должны упасть сейчас....пунктов на 30-50 хотябы.

 
ALEKSANDR GADZERA:

выше уйдет. но сначала должны упасть сейчас....пунктов на 30-50 хотябы.

Спасибо))

 
Ivan Butko:

Спасибо))

EURUSD:  Если сейчас не упадет, тогда сразу уйдет вверх.


 

USDCAD: ляпота..... а вы все - вверх, вверх пойдет. МАстер сказал вниз, значит вниз  )))) 230 пунктов блин..

до

после: 


 

USDCAD думаю пока взлетать


 

GBPUSD  думаю начали падать. но не уверен сильно... Но так как USDCAD  вверх есть сигнал думаю тут тоже все ок.



 
Щас через 4 минуты начнется Шалтай-Балтай... ох.... в нашу бы сторону))))
 
Через 4?
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