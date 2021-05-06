FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 446
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По евре у нас весь контракт в селл, но сейчас можем отрасти до последних продаж хеджфондов, и оттуда уже можно в шорт вставать.
ну последний сценарий по закрытию Н1, мда... мог конечно на 1 бар ошибиться... но что-то высоковато..
По евре у нас весь контракт в селл, но сейчас можем отрасти до последних продаж хеджфондов, и оттуда уже можно в шорт вставать.
Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788?
Очень надо)))
Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788?
Очень надо)))
выше уйдет. но сначала должны упасть сейчас....пунктов на 30-50 хотябы.
выше уйдет. но сначала должны упасть сейчас....пунктов на 30-50 хотябы.
Спасибо))
Спасибо))
EURUSD: Если сейчас не упадет, тогда сразу уйдет вверх.
USDCAD: ляпота..... а вы все - вверх, вверх пойдет. МАстер сказал вниз, значит вниз #4239 )))) 230 пунктов блин..
до
после:
USDCAD думаю пока взлетать
GBPUSD думаю начали падать. но не уверен сильно... Но так как USDCAD вверх есть сигнал думаю тут тоже все ок.