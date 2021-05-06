FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 508

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NZDUSD немного вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  вот так будет, думаю в ближайшее время.


Нельзя так. Пусть лучше на 30 пунктов вверх сходит... 30... всего 30

 
Ivan Butko:

Нельзя так. Пусть лучше на 30 пунктов вверх сходит... 30... всего 30

ну вот пробило вверх.... возможно туда и пойдем, ох....

 

EURUSD кароч я все равно думаю что сейчас быстро упадем... а там уж как пойдет


[Удален]  

Вроде всё указывает верх - но нужно быть на чеку.

EURUSDM30 Heiken2_Ashi lower

 
SanAlex:

Вроде всё указывает верх - но нужно быть на чеку.


у меня другой навигатор)) думаю что так будет, но не уверен на 100%


[Удален]  

тут пойдёт временно вниз к S1

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Точка появилась поддержки - Синяя линия поддержала движение верх.

если её пробьёт - тогда может сходить к  S1

XAUUSDM30 xxx  XAUUSDM30 Heiken2_Ashi lower

 

EURUSD ну все, полетели...


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD ну все, полетели...


Лучше без полётов - пусть спокойно ходит туда сюда.

а то лебедя, можно не удержать. 

 
SanAlex:

Лучше без полётов - пусть спокойно ходит туда сюда.

а то лебедя, можно не удержать. 

))))) думаю не будет спокойно... 

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