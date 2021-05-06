FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 508
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NZDUSD немного вверх
EURUSD вот так будет, думаю в ближайшее время.
Нельзя так. Пусть лучше на 30 пунктов вверх сходит... 30... всего 30
Нельзя так. Пусть лучше на 30 пунктов вверх сходит... 30... всего 30
ну вот пробило вверх.... возможно туда и пойдем, ох....
EURUSD кароч я все равно думаю что сейчас быстро упадем... а там уж как пойдет
Вроде всё указывает верх - но нужно быть на чеку.
Вроде всё указывает верх - но нужно быть на чеку.
у меня другой навигатор)) думаю что так будет, но не уверен на 100%
тут пойдёт временно вниз к S1
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Точка появилась поддержки - Синяя линия поддержала движение верх.
если её пробьёт - тогда может сходить к S1
EURUSD ну все, полетели...
EURUSD ну все, полетели...
Лучше без полётов - пусть спокойно ходит туда сюда.
а то лебедя, можно не удержать.
Лучше без полётов - пусть спокойно ходит туда сюда.
а то лебедя, можно не удержать.
))))) думаю не будет спокойно...