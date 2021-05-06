FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 389

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Sergey Lazarenko:
я не знаю о чем вы тут идеи кидаете, но судя по всему, это просто не работает, поэтому собственно миллион программистов, а толку нету. Цена ходит от уровня к уровню, на уровнях меняет направление, в 60% случаев, в остальных 40 направление меняется в воздухе, непонятно где

Главное правильно определить параметры коридора и время тупления на основании прошлых данных)))

 
VVT:

Если это то о чём мы говорили, то у меня была идея привязать принятие решения к какому нибудь осцилятору в минутном ТФ, несколько если, ну и временные рамки, так проще закодить и появляется возможность проверить идею и оптимизировать параметры на истории ) Сидеть за графиком утомительно )

вот такая дребедень, каждый день:

цена довольно плавно идёт, и к заданному моменту начинает "тупить" :-) волатильно волатить..и следующее движение немного предсказуемо.  

 
Maxim Kuznetsov:

вот такая дребедень, каждый день:

цена довольно плавно идёт, и к заданному моменту начинает "тупить" :-) волатильно волатить..и следующее движение немного предсказуемо.  

У меня немного другая картинка: лёгкий кивок в одну сторону и сразу же сильный импульс в противоложную, через 5 минут импульс затихает и после цена движется в непонятном направлении.

Можно это расчитать свечным анализом например, но я вешал на график стохастик с малыми периодом и замедлением (эти параметры потом лучше оптимизировать), таким образом эксплуатировал стох не со стандарными сигналами а как детектор направления и силы импульса. Просто копируем массив одной основной линии 0, определяем направление Shift0 >или< Shift1.....

Вход, надо отфильтровать ложные сигналы; 

если 1 и 2 и 3 бара подряд в одном направлении сигнал верный можно входить, дожидаемся разворота стохастика и входим 

Выход проще пареной репы, тейк профитом не поймаешь так как импульс всегда разный и будет либо недолёт либо перелёт, можно вытягивать трейлингом, но лучше обратным сигналом стохастика 

Ну и жёсткие временные рамки так как всё остальное время цена движется по другим правилам 

Попробуйте ))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Господа прогрммисты! Здравствуйте, нужно в готовом советнике на МКЛ4  вставить блок для определения оптимального значения количества исторических исходных данных, т.е. оптимальную выборку и грааль в кармане. Жду предложений о сотрудничестве. Алгоритм, как это осуществить, предоставлю.

это называется подгонка под хороший кусок истории, и всегда, по крайне мере до сего дня все заканчивалось печально, хорошее заканчивалось, и начиналось плохое

 
Valeriy Yastremskiy:

Главное правильно определить параметры коридора и время тупления на основании прошлых данных)))

блин, ничо ты загнул, может поподробнее пояснишь, а то не до конца понял. Коридор - это что? И как ты его собрался определять? ну и что це такэ - тупление?

 
Maxim Kuznetsov:

вот такая дребедень, каждый день:

цена довольно плавно идёт, и к заданному моменту начинает "тупить" :-) волатильно волатить..и следующее движение немного предсказуемо.  

тупить - это тормозить что-ли? Так цена коли ходит от уровня к уровню, то после разгона перед/на уровне и начинает тормозить, конкретно Евро, дошел до уровня сопротивления 1.17819, и с легким недоходом начала разворочиваться, прекращают покупать, и начинают продавать на уровнях, а ты это явление в игнор ставишь


 

Киви, внутри-дня все происходит, уровень Зеркальный, 0,66012, на Недельных свечках... И только что на недоходе появилась свечка разворота, черное Эскимо, плюс индюки подтвердили что это именно разворот


 
через 15 минут Публикация Протоколов заседания ЕЦБ, может после столь значимого события рынок наконец покажет какое-нибудь направление? Внятное и стабильное.
 
Sergey Lazarenko:

блин, ничо ты загнул, может поподробнее пояснишь, а то не до конца понял. Коридор - это что? И как ты его собрался определять? ну и что це такэ - тупление?

если словами время тупления - не выхода из ширины коридора например 15 баров. На 15 барах на каждой новой свече (по одной цене с хайлоу сложней гораздо) цикл и там условие если цена больше максимума то максимум равен цене, если цена меньше минимума то минимум равен цене в после цикла ширина коридора равна максимум минус минимум и если ширина меньше заданной величины то что то не то))))  

Простенько)))

 
Valeriy Yastremskiy:

если словами время тупления - не выхода из ширины коридора например 15 баров. На 15 барах на каждой новой свече (по одной цене с хайлоу сложней гораздо) цикл и там условие если цена больше максимума то максимум равен цене, если цена меньше минимума то минимум равен цене в после цикла ширина коридора равна максимум минус минимум и если ширина меньше заданной величины то что то не то))))  

Простенько)))

нее, спасибо, от такой простоты рехнутся можно влегкую, отказываюсь от своей просьбы понять что такое тупление в коридоре

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