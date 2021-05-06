FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 389
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я не знаю о чем вы тут идеи кидаете, но судя по всему, это просто не работает, поэтому собственно миллион программистов, а толку нету. Цена ходит от уровня к уровню, на уровнях меняет направление, в 60% случаев, в остальных 40 направление меняется в воздухе, непонятно где
Главное правильно определить параметры коридора и время тупления на основании прошлых данных)))
Если это то о чём мы говорили, то у меня была идея привязать принятие решения к какому нибудь осцилятору в минутном ТФ, несколько если, ну и временные рамки, так проще закодить и появляется возможность проверить идею и оптимизировать параметры на истории ) Сидеть за графиком утомительно )
вот такая дребедень, каждый день:
цена довольно плавно идёт, и к заданному моменту начинает "тупить" :-) волатильно волатить..и следующее движение немного предсказуемо.
вот такая дребедень, каждый день:
цена довольно плавно идёт, и к заданному моменту начинает "тупить" :-) волатильно волатить..и следующее движение немного предсказуемо.
У меня немного другая картинка: лёгкий кивок в одну сторону и сразу же сильный импульс в противоложную, через 5 минут импульс затихает и после цена движется в непонятном направлении.
Можно это расчитать свечным анализом например, но я вешал на график стохастик с малыми периодом и замедлением (эти параметры потом лучше оптимизировать), таким образом эксплуатировал стох не со стандарными сигналами а как детектор направления и силы импульса. Просто копируем массив одной основной линии 0, определяем направление Shift0 >или< Shift1.....
Вход, надо отфильтровать ложные сигналы;
если 1 и 2 и 3 бара подряд в одном направлении сигнал верный можно входить, дожидаемся разворота стохастика и входим
Выход проще пареной репы, тейк профитом не поймаешь так как импульс всегда разный и будет либо недолёт либо перелёт, можно вытягивать трейлингом, но лучше обратным сигналом стохастика
Ну и жёсткие временные рамки так как всё остальное время цена движется по другим правилам
Попробуйте ))
Господа прогрммисты! Здравствуйте, нужно в готовом советнике на МКЛ4 вставить блок для определения оптимального значения количества исторических исходных данных, т.е. оптимальную выборку и грааль в кармане. Жду предложений о сотрудничестве. Алгоритм, как это осуществить, предоставлю.
это называется подгонка под хороший кусок истории, и всегда, по крайне мере до сего дня все заканчивалось печально, хорошее заканчивалось, и начиналось плохое
Главное правильно определить параметры коридора и время тупления на основании прошлых данных)))
блин, ничо ты загнул, может поподробнее пояснишь, а то не до конца понял. Коридор - это что? И как ты его собрался определять? ну и что це такэ - тупление?
вот такая дребедень, каждый день:
цена довольно плавно идёт, и к заданному моменту начинает "тупить" :-) волатильно волатить..и следующее движение немного предсказуемо.
тупить - это тормозить что-ли? Так цена коли ходит от уровня к уровню, то после разгона перед/на уровне и начинает тормозить, конкретно Евро, дошел до уровня сопротивления 1.17819, и с легким недоходом начала разворочиваться, прекращают покупать, и начинают продавать на уровнях, а ты это явление в игнор ставишь
Киви, внутри-дня все происходит, уровень Зеркальный, 0,66012, на Недельных свечках... И только что на недоходе появилась свечка разворота, черное Эскимо, плюс индюки подтвердили что это именно разворот
блин, ничо ты загнул, может поподробнее пояснишь, а то не до конца понял. Коридор - это что? И как ты его собрался определять? ну и что це такэ - тупление?
если словами время тупления - не выхода из ширины коридора например 15 баров. На 15 барах на каждой новой свече (по одной цене с хайлоу сложней гораздо) цикл и там условие если цена больше максимума то максимум равен цене, если цена меньше минимума то минимум равен цене в после цикла ширина коридора равна максимум минус минимум и если ширина меньше заданной величины то что то не то))))
Простенько)))
если словами время тупления - не выхода из ширины коридора например 15 баров. На 15 барах на каждой новой свече (по одной цене с хайлоу сложней гораздо) цикл и там условие если цена больше максимума то максимум равен цене, если цена меньше минимума то минимум равен цене в после цикла ширина коридора равна максимум минус минимум и если ширина меньше заданной величины то что то не то))))
Простенько)))
нее, спасибо, от такой простоты рехнутся можно влегкую, отказываюсь от своей просьбы понять что такое тупление в коридоре