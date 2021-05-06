FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 92
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Привет. Осмелюсь с тобой не согласиться.
От данной красной черты пойдет фунт к цене в районе 1.24...
Осмелюсь поддержать.
Привет. Осмелюсь с тобой не согласиться.
От данной красной черты пойдет фунт к цене в районе 1.24...
Отправят Фунтика в космос, так видится...
есть еще промежуточный тейк 1.29103 ...
Привет. Осмелюсь с тобой не согласиться.
От данной красной черты пойдет фунт к цене в районе 1.24...
К раввину пришли два купца с просьбой решить их спор. Раввин выслушал первого и сказал:
-Ты прав.
Тут заговорил второй и изложил свои доводы. Раввин выслушал его и сказал:
- Ты тоже прав.
Сигнал на покупку.
Сигнал на покупку.
Если встать на рельсы по Лесорубу, то следующая цель в районе 105.
Но мне верить нельзя )
Индекс Еньки:
USDJPY:
И у меня покупки согласно плана:
Индекс Еньки:
USDJPY:
И у меня покупки согласно плана:
Паника- первый признак разворота.) Докладываюсь в бай.....
Паника- первый признак разворота.) Докладываюсь в бай.....
Причем, все очень явно рисуют. Завтра посмотрим на развязку...
Сегодня скорее всего, от зелёненького кружочка, двинет вверх - но надо ждать, этого кружочка . USDJPYH2
Так, и не появился сегодня, зелёный кружочек. USDJPYH2
Всем привет. Может сегодня будет точка входа.
Желательно чтоб импульс был на верх с тестом.