FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 92

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Осмелюсь с тобой не согласиться.

От данной красной черты пойдет фунт к цене в районе 1.24...


Осмелюсь поддержать.

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Осмелюсь с тобой не согласиться.

От данной красной черты пойдет фунт к цене в районе 1.24...


Ничего не меняет. Цель есть и будет взята! 
 
Lesorub:

Отправят Фунтика в космос, так видится...

есть еще промежуточный тейк 1.29103 ...

Aleksandr Yakovlev:

Привет. Осмелюсь с тобой не согласиться.

От данной красной черты пойдет фунт к цене в районе 1.24...


К раввину пришли два купца с просьбой решить их спор. Раввин выслушал первого и сказал:
-Ты прав.
Тут заговорил второй и изложил свои доводы. Раввин выслушал его и сказал:
- Ты тоже прав.

 

Сигнал на покупку.


 
Aleksandr Yakovlev:

Сигнал на покупку.


Если встать на рельсы по Лесорубу, то следующая цель в районе 105. 

Но мне верить нельзя )

 

Индекс Еньки:

USDJPY:

И у меня покупки согласно плана:


 
Lesorub:

Индекс Еньки:

USDJPY:

И у меня покупки согласно плана:


Паника- первый признак разворота.) Докладываюсь в бай.....

 
sterva:

Паника- первый признак разворота.) Докладываюсь в бай.....

Причем, все очень явно рисуют. Завтра посмотрим на развязку...


[Удален]  
Alexsandr San:

Сегодня скорее всего, от зелёненького кружочка, двинет вверх - но надо ждать, этого кружочка .    USDJPYH2


Так, и не появился сегодня, зелёный кружочек.   USDJPYH2

USDJPYH2

 

Всем привет. Может сегодня будет точка входа.

Желательно чтоб импульс был на верх с тестом.


1...858687888990919293949596979899...656
Новый комментарий