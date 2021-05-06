FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 604
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К тому же есть куча весьма успешных сигналов... просто есть ребята которые могут шкуру живем снять и не 20К бакинских... и че связываться с такими мастерами заплечных дел... а сливы всегда есть и будут есть... брокеры сами устраивают неплохие подставы и сливы... у меня стоял советник нормально медленно и верно вкалывал... вдруг включилось какое-то ускорение...все быстро быстро замелькало... сделки тут же открывались и сливались... так и не понял до сих пор из за чего и почему так произошло... буквально за пол минуты, как огонь полыхнуло... и поди докажи потом, если всё по твоим командам произошло...с тех пор стараюсь всё больше только руками...
К тому же есть куча весьма успешных сигналов... просто есть ребята которые могут шкуру живем снять и не 20К бакинских... и че связываться с такими мастерами заплечных дел... а сливы всегда есть и будут есть... брокеры сами устраивают неплохие подставы и сливы... у меня стоял советник нормально медленно и верно вкалывал... вдруг включилось какое-то ускорение...все быстро быстро замелькало... сделки тут же открывались и сливались... так и не понял до сих пор из за чего и почему так произошло... буквально за пол минуты, как огонь полыхнуло... и поди докажи потом, если всё по твоим командам произошло...с тех пор стараюсь всё больше только руками...
20 000$ это ПОДАРОК. Никто никакой шкуры не будет снимать. Деньги отправим любым удобным способом. а на управление 50 000. там просто стандартно обговорим условия. (в моей компании трейдер первые несколько месяцев забирает себе 30% ПРИБЫЛИ,далее мы увеличиваем счет ему до того предела на котором его начнет тошнить от суммы и будут потные ладони. далее плавно снижаем и таким образом каждый мой трейдер торгует на максимально комфортном для него депозите. начальный депо я предоставляю от 30 000$)
Фунта в падёж не вижу, со своей колоколенки.
Вчерашнее приседание больше похоже на сброс лишних пассажиров - классика линейной графики указывает на потенциал в рост выше 1.35
Хотя понятно, что могут отшпилить сперва и пониже, чем вчера - на эту вероятность указывает пробой низов предыдущих двух недель.
Фунта в падёж не вижу, со своей колоколенки.
Вчерашнее приседание больше похоже на сброс лишних пассажиров - классика линейной графики указывает на потенциал в рост выше 1.35
Хотя понятно, что могут отшпилить сперва и пониже, чем вчера - на эту вероятность указывает пробой низов предыдущих двух недель.
- больше шансов вниз
пора заниматься насущными делами. Спасибо за поддержку общения. Предложение в силе. Всем профита и успешного дня)
Да, круто, ничего не скажешь, если так, правда пол года без слива и снятия закрытия нереально протянуть, если только не на продажу или в сигнал, я в этом казине и месяц редко могу продержаться бес большого риска...))
... 50 000 $ на счет в управление?условия все те же- стейт как минимум за 6 месяцев с прибыльной торговлей-..
Мне какой то неизвестный персонаж лет 5 назад вбухал 300000р. в управление, безо всяких стэйков.
Через полтора месяца чел заплатил мне оговоренные проценты с прибыли (24000р. получилось), закрыл счёт и испарился,
не объяснив мне мотив... Как вспомню тот случай - до сих по в недоумении - к его стартовым 300000 прибавил 120000 с какими то копейками...
минус мне на зарплату - он снял навару где то 95000р.
- - - - -
Это не стучусь в Управляющие - слишком велика ответственность - деньги то чужие...
Просто рассказал историю, как было у меня с опытом Управления чужими деньгами :)
См. Картинку
- больше шансов вниз
Не возражаю - прямолинейно ни один инструмент не ходит.
Пойдёт ниже - и там прикуплю, ибо на свечах W1 очевиден горизонт - а по классике:
горизонты более склонны к пробою, чем трендовые поддержки/соротивления.