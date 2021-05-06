FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 166
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Превосходно!
ps
Один по каким-то палкам, другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота
Превосходно!
ps
Один по каким-то палкам, другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота
Не ищите точки разворота, пустое занятие.
Ищите подтверждение что разворот произошёл и только после подтверждения входите даже если цена ушла.
"Ортодоксально" ...
Не ищите точки разворота, пустое занятие.
Ищите подтверждение что разворот произошёл и только после подтверждения входите даже если цена ушла.
Разумно. Классика
Нет) это значит что это не настоящий максимум, т.е. максимум был уже сформирован и любое повышение цены над максимумом который был, это вопрос времени, но обычно трейдеры это воспринимают как пробой линии сопротивлении и поддержки или что-то типо того, ну и дальше понятно все , открывают ордера не в ту сторону. Они конечно не всегда встречаются но когда попадаешь на них дико раздражает. В 4х моих прогнозах можно это увидеть в истории.
Разумно. Классика
Иван, это классика сквозь лошадиные слезы
;)
Иван, это классика сквозь лошадиные слезы
;)
У каждого свой путь. Твоим путём сквозь лошадиные слёзы не все пойдут. Также как и ты не сможешь пройти их путём ;)
У каждого свой путь. Твоим путём сквозь лошадиные слёзы не все пойдут. Также как и ты не сможешь пройти их путём ;)
Всем доброго утра и крепкого здоровья. По ене есть сигнал на покупку.
Как высоко цена пойдет, не скажу. Я буду действовать по своему.
Пунктов 20-30 пройдет цена, половину позиции закрою, остальное в БУ.
Вы решайте сами.
Превосходно!
ps
О дин по каким-то палкам,другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота
Вы, просто, не умеете их готовить!!!
На каждый чих, у нас нет движения.
Мы, с КУКЛом в обнимку, кидаем массы...
На бабосы!А Вы, постойте в сторонке!!!