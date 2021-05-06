FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 166

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Ivan Butko:

Превосходно! 

ps
Один по каким-то палкам, другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота

"Ортодоксально" ...
Это как понимать..?
Не обьясните?
В смысле, на Бога надеется?
 
Ivan Butko:

Превосходно! 

ps
Один по каким-то палкам, другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота

Не ищите точки разворота, пустое занятие. 

Ищите подтверждение что разворот произошёл и только после подтверждения входите даже если цена ушла.

 
Maksim Dlugoborskiy:
"Ортодоксально" ...
Это как понимать..?
Не обьясните?
В смысле, на Бога надеется?
Нет) это значит что это не настоящий максимум, т.е. максимум был уже сформирован и любое повышение цены над максимумом который был, это вопрос времени, но обычно трейдеры это воспринимают как пробой линии сопротивлении и поддержки или что-то типо того, ну и дальше понятно все , открывают ордера не в ту сторону. Они конечно не всегда встречаются но когда попадаешь на них дико раздражает. В 4х моих прогнозах можно это увидеть в истории.
 
Nikolai Krylov:

Не ищите точки разворота, пустое занятие. 

Ищите подтверждение что разворот произошёл и только после подтверждения входите даже если цена ушла.

Разумно. Классика

 
ALEKSANDR GADZERA:
Нет) это значит что это не настоящий максимум, т.е. максимум был уже сформирован и любое повышение цены над максимумом который был, это вопрос времени, но обычно трейдеры это воспринимают как пробой линии сопротивлении и поддержки или что-то типо того, ну и дальше понятно все , открывают ордера не в ту сторону. Они конечно не всегда встречаются но когда попадаешь на них дико раздражает. В 4х моих прогнозах можно это увидеть в истории.
Понятно. Спс. Повентилирую.
 
Ivan Butko:

Разумно. Классика

Иван, это классика сквозь лошадиные слезы


;)

 
Renat Akhtyamov:

Иван, это классика сквозь лошадиные слезы


;)

У каждого свой путь. Твоим путём сквозь лошадиные слёзы не все пойдут. Также как и ты не сможешь пройти их путём ;)

 
Nikolai Krylov:

У каждого свой путь. Твоим путём сквозь лошадиные слёзы не все пойдут. Также как и ты не сможешь пройти их путём ;)

Амар Хаям 1001 стих.)))
 

Всем доброго утра и крепкого здоровья. По ене есть сигнал на покупку.

Как высоко цена пойдет, не скажу. Я буду действовать по своему.

Пунктов 20-30 пройдет цена, половину позиции закрою, остальное в БУ.

Вы решайте сами.


 
Ivan Butko:

Превосходно! 

ps
О дин по каким-то палкам,другой по каким-то ортодоксальным торгует. Хоть один индюк показал бы точки разворота

Вы, просто, не умеете их готовить!!!

На каждый чих, у нас нет движения.

Мы, с КУКЛом в обнимку, кидаем массы...

На бабосы!

А Вы, постойте в сторонке!!!
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