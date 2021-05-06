FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 427

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USDCAD  Мне кажется что дальше не пойдет вверх.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD  Мне кажется что дальше не пойдет вверх.

Ну и GBPUSD соответственно в противоположенную сторону.


 

EURNZD ну может вот так?! что-то не  видно точек на продажу(((


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD  Мне кажется что дальше не пойдет вверх.


Я закрыл пару, жду подьем к 1.3425

 
Lesorub:

Я закрыл пару, жду подьем к 1.3423

не знаю, мне кажется рановато

 

EURNZD  ну вот можно выдохнуть надеюсь должны вниз от сюда.


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURNZD  ну вот можно выдохнуть надеюсь должны вниз от сюда.


Вот, еще раз:


 
Lesorub:

Вот, еще раз:


неа, не согласен.... думаю так будет!!! выход из треугольника уже начался!!! Кароч поглядим


 

USDCAD  ну и тут вроде тоже нарисовалось.....


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCHF  появилась хорошая точка на покупку, с минимальной просадкой!!! стоп по фракталу.


не, не отбой....

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