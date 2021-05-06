FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 427
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USDCAD Мне кажется что дальше не пойдет вверх.
USDCAD Мне кажется что дальше не пойдет вверх.
Ну и GBPUSD соответственно в противоположенную сторону.
EURNZD ну может вот так?! что-то не видно точек на продажу(((
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.10.29 14:49
Вполне может зашпилить...
USDCAD Мне кажется что дальше не пойдет вверх.
Я закрыл пару, жду подьем к 1.3425
Я закрыл пару, жду подьем к 1.3423
не знаю, мне кажется рановато
EURNZD ну вот можно выдохнуть надеюсь должны вниз от сюда.
EURNZD ну вот можно выдохнуть надеюсь должны вниз от сюда.
Вот, еще раз:
Вот, еще раз:
неа, не согласен.... думаю так будет!!! выход из треугольника уже начался!!! Кароч поглядим
USDCAD ну и тут вроде тоже нарисовалось.....
USDCHF появилась хорошая точка на покупку, с минимальной просадкой!!! стоп по фракталу.
не, не отбой....