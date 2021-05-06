FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 68
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Чей - то Мы приуныли? Ай в великой просаде? Тьфу, в печали?
Тут давал я ФУЯ в байку:
Кто успел, тот с балалайкой...
Есть теперь у нас тут Sell, важное, чтоб я не ох... От профита!
И моя мантра:
Пусть деньги, сбившись в птичью стаю, летят ко мне как ураган,
пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман!
Вот...
случайно наткнулся на песню, всегда думал , что это русская народная, мотив. и сильно удивился, в росии вообще хоть что-то есть свое?
во во
давно уже музыки не было
;)
во во
давно уже музыки не было
;)
Ща, устроет КУКЛ дискотеку!
Ща, устроет КУКЛ дискотеку!
ага
начало уже не плохое
И моя мантра:
Пусть деньги, сбившись в птичью стаю, летят ко мне как ураган,
пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман!
Сработало....)
Ща, устроет КУКЛ дискотеку!
Может не стоит издевательства над расшатанными нервами некоторых форумчан? )
я о тех, которые не верят палкам и целям КУКЛа.
я так понял что разговор идет про гэпы 2-х летней давности?
ну, ....
здесь только остается задуматься о состоятельности стратегии, надеящейся на закрытие гэпа
не хитрые расчеты по максимально возможному риску и потерянный своп, убьют эту идею
Все норм. Не переживай. Все так как и должно быть.