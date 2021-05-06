FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 68

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Чей - то Мы приуныли? Ай в великой просаде? Тьфу,  в печали?

Тут давал я ФУЯ в байку:

Кто успел, тот с балалайкой...

Есть теперь у нас тут Sell, важное, чтоб я  не ох... От профита!


 

И моя мантра:

Пусть деньги, сбившись в птичью стаю, летят ко мне как ураган,
пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман!


 

Вот...


 

случайно наткнулся на песню, всегда думал , что это русская народная, мотив. и сильно удивился, в росии вообще хоть что-то есть свое?

 

во во

давно уже музыки не было

;)

 
Renat Akhtyamov:

во во

давно уже музыки не было

;)

Ща, устроет КУКЛ дискотеку!    

 
Lesorub:

Ща, устроет КУКЛ дискотеку!    

ага

начало уже не плохое

 
Lesorub:

И моя мантра:

Пусть деньги, сбившись в птичью стаю, летят ко мне как ураган,
пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман!


Сработало....)

 
Lesorub:

Ща, устроет КУКЛ дискотеку!    

Может не стоит издевательства над расшатанными нервами некоторых форумчан? )

я о тех, которые не верят палкам и целям КУКЛа.

 
Renat Akhtyamov:

я так понял что разговор идет про гэпы 2-х летней давности?

ну, ....

здесь только остается задуматься о состоятельности стратегии, надеящейся на закрытие гэпа 

не хитрые расчеты по максимально возможному риску и потерянный своп, убьют эту идею

Все норм. Не переживай. Все так как и должно быть.


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