FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 250
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Это мой недавний скрин по канадцу.
А вот результат. Цель достигнута. Сделка полностью закрыта.
канада гоп- стоп, ещё рано
канада гоп- стоп, ещё рано
Привет, что хотел, я взял.
Привет, что хотел, я взял.
Привет! ну и правильно. она может и отскочить к розовой линии, или ещё дальше. MACD уже слишком низко
золотишко хочет подорожать (вроде как) Индикаторы показывают верх
XAUUSDH2
Всем приветтопрофита.Британец пошел вниз хорошо и надолго.По недельной свече выдохлось движение наверх и косит вниз на прежний минимум 1.1455
Может это будет в завтра? а сегодня в верх смотрит GBPUSDH2
я ловушек наставил - BUY
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первая ловушка сработала
Может это будет в завтра? а сегодня в верх смотрит GBPUSDH2
я ловушек наставил - BUY
Время сжалось до конца месяца часы остались а у Фунта должок -на минимум недели не сходил в свое время.Похоже будет шпилька вниз и тут же вернется наверх и согласно прогнозам пойдет на 2.100
Время сжалось до конца месяца часы остались а у Фунта должок -на минимум недели не сходил в свое время.Похоже будет шпилька вниз и тут же вернется наверх и согласно прогнозам пойдет на 2.100
В нашей жизни всё может быть, для этого и придумали стоп
Сейчас купил еврофунт. Цель выше. Все по стандартной схеме.