FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 250

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Aleksandr Yakovlev:

Это мой недавний скрин по канадцу.

А вот результат. Цель достигнута. Сделка полностью закрыта.


канада гоп- стоп, ещё рано

USDCADH2 


 
Alexsandr San:

канада гоп- стоп, ещё рано

 


Привет, что хотел, я взял.

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Aleksandr Yakovlev:

Привет, что хотел, я взял.

Привет! ну и правильно. она может и отскочить к розовой линии, или ещё дальше. MACD уже слишком низко  

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золотишко хочет подорожать (вроде как) Индикаторы показывают верх 

XAUUSDH2   XAUUSDH2

 
Всем приветтопрофита.Британец пошел вниз хорошо и надолго.По недельной свече выдохлось движение наверх и косит вниз на прежний минимум 1.1455
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Alexxl2008:
Всем приветтопрофита.Британец пошел вниз хорошо и надолго.По недельной свече выдохлось движение наверх и косит вниз на прежний минимум 1.1455

Может это будет в завтра? а сегодня в верх смотрит                   GBPUSDH2

я ловушек наставил - BUY

GBPUSDH2 

---------------------

первая ловушка сработала

GBPUSDH2V

 
Alexsandr San:

Может это будет в завтра? а сегодня в верх смотрит                   GBPUSDH2

я ловушек наставил - BUY

 

Время сжалось до конца месяца часы остались а у Фунта должок -на минимум недели не сходил в свое время.Похоже будет шпилька вниз и тут же вернется наверх и согласно прогнозам пойдет на 2.100

 
По NZDUSD точно такая же ситуация вниз.
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Alexxl2008:

Время сжалось до конца месяца часы остались а у Фунта должок -на минимум недели не сходил в свое время.Похоже будет шпилька вниз и тут же вернется наверх и согласно прогнозам пойдет на 2.100

В нашей жизни всё может быть, для этого и придумали стоп 

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Aleksandr Yakovlev:

Сейчас купил еврофунт. Цель выше. Все по стандартной схеме.


Как покупка? Естественно закрыли в плюсе?:)
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