FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 292

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да жалко что ли. На, держи. Сигнал позавчера выкладывал.


Ты ку-ку?
 

Вот еще по еньке писал тогда же. Еще жду.


 

Вот еще. Так что ты не переживай за меня. У меня все норм с прогнозами

и с торговлей в отличие от тебя. Умеешь только ядом брызгаться.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Вот еще. Так что ты не переживай за меня. У меня все норм с прогнозами

и с торговлей в отличие от тебя. Умеешь только ядом брызгаться.


Ок. Давай скрин стоки общего профиля. Хоть это можешь?
 
Vladimir Baskakov:
Ок. Давай скрин стоки общего профиля. Хоть это можешь?

Я знаю чего ты добиваешься. Кури.

И сколько тебе не выкладывай скринов, тебе все мало и никогда веры нет.

Проходили уже.

Даже по сигналам (наличие или отсутствие таковых) скрины выкладывал. Я тебе

ничего и ни чем не обязан. Когда будет мониторинг ты узнаешь. 

А сейчас просто прогнозы.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я знаю чего ты добиваешься. Кури.

И сколько тебе не выкладывай скринов, тебе все мало и никогда веры нет.

Проходили уже.

Он "мужик", только мужики чужие деньги считают.

Ни одного прогноза не выложил - зато других критикует.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Я знаю чего ты добиваешься. Кури.

И сколько тебе не выкладывай скринов, тебе все мало и никогда веры нет.

Проходили уже.

Даже по сигналам (наличие или отсутствие таковых) скрины выкладывал. Я тебе

ничего и ни чем не обязан. Когда будет мониторинг ты узнаешь. 

А сейчас просто прогнозы.

С тобой все понятно, в просаде глухом сидишь
 
MakarFX:
Он "мужик", только мужики чужие деньги считают.

Тяжелый случай.

 

Сказано-сделано.

Если кто не успел долиться, можно сделать это после 1,0898

 

Закрыл эту пару. До чего ж она черепашья. Устал ждать просто. 110 п. есть и хватит. Не буду ее торговать пока что.


1...285286287288289290291292293294295296297298299...656
Новый комментарий