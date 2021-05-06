FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 292
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Да жалко что ли. На, держи. Сигнал позавчера выкладывал.
Вот еще по еньке писал тогда же. Еще жду.
Вот еще. Так что ты не переживай за меня. У меня все норм с прогнозами
и с торговлей в отличие от тебя. Умеешь только ядом брызгаться.
Вот еще. Так что ты не переживай за меня. У меня все норм с прогнозами
и с торговлей в отличие от тебя. Умеешь только ядом брызгаться.
Ок. Давай скрин стоки общего профиля. Хоть это можешь?
Я знаю чего ты добиваешься. Кури.
И сколько тебе не выкладывай скринов, тебе все мало и никогда веры нет.
Проходили уже.
Даже по сигналам (наличие или отсутствие таковых) скрины выкладывал. Я тебе
ничего и ни чем не обязан. Когда будет мониторинг ты узнаешь.
А сейчас просто прогнозы.
Я знаю чего ты добиваешься. Кури.
И сколько тебе не выкладывай скринов, тебе все мало и никогда веры нет.
Проходили уже.
Он "мужик", только мужики чужие деньги считают.
Ни одного прогноза не выложил - зато других критикует.
Я знаю чего ты добиваешься. Кури.
И сколько тебе не выкладывай скринов, тебе все мало и никогда веры нет.
Проходили уже.
Даже по сигналам (наличие или отсутствие таковых) скрины выкладывал. Я тебе
ничего и ни чем не обязан. Когда будет мониторинг ты узнаешь.
А сейчас просто прогнозы.
Он "мужик", только мужики чужие деньги считают.
Тяжелый случай.
Сказано-сделано.
Если кто не успел долиться, можно сделать это после 1,0898
Закрыл эту пару. До чего ж она черепашья. Устал ждать просто. 110 п. есть и хватит. Не буду ее торговать пока что.