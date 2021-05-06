FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 86

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Nikolai Krylov:

Мне не очень удобно с телефона. Только если на вашем графике в первом посте на этой страничке. 

Долг на часовике в левом нижнем углу две большие свечи, одна из них чёрная с длинным хвостом. Они больше чем остальные.

Могу ошибиться, пока учусь вашей методике )

Лучше все же нарисовать для понимания...

 
Lesorub:

Лучше все же нарисовать для понимания...

Получилось только обрезать


 
Nikolai Krylov:

Получилось только обрезать


Обрезать...

Хюрем Султан с Сулейманом смотрите...


По Ене все так, что я нарисовал!

 
Desaps:
Ну как там usdcad)) как sell? 

Усе в полном поряде...


 

Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.

На валютном тоже может тряхануть

 
Пуканов в лужу было довольно много...
 
Дмитрий:

Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.

На валютном тоже может тряхануть

А почему?
 
Ivan Butko:
А почему?

Самые негативные прогнозы на китайскую экономическую статистику оказались верхом оптимизма - индекс деловой активности PMI сократился до совершенно катастрофических 35,7, причем это в среднем по экономике. В автомобильной промышленности, химии и машиностроении Китая он упал ниже 30.

Во время кризиса 2008 года он был примерно 46
 
Дмитрий:

Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.

На валютном тоже может тряхануть

.

 
Дмитрий:

Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.

На валютном тоже может тряхануть

Посмотрим...
Хотя конечно сейчас больше информационной паники, чем реально нынешний вирус повлияет так глобально на экономику.
А с другой стороны, кто-то теряет - кто-то находит.

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