FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 86
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Мне не очень удобно с телефона. Только если на вашем графике в первом посте на этой страничке.
Долг на часовике в левом нижнем углу две большие свечи, одна из них чёрная с длинным хвостом. Они больше чем остальные.
Могу ошибиться, пока учусь вашей методике )
Лучше все же нарисовать для понимания...
Лучше все же нарисовать для понимания...
Получилось только обрезать
Получилось только обрезать
Обрезать...
Хюрем Султан с Сулейманом смотрите...
По Ене все так, что я нарисовал!
Ну как там usdcad)) как sell?
Усе в полном поряде...
Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.
На валютном тоже может тряхануть
Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.
На валютном тоже может тряхануть
А почему?
Самые негативные прогнозы на китайскую экономическую статистику оказались верхом оптимизма - индекс деловой активности PMI сократился до совершенно катастрофических 35,7, причем это в среднем по экономике. В автомобильной промышленности, химии и машиностроении Китая он упал ниже 30.Во время кризиса 2008 года он был примерно 46
Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.
На валютном тоже может тряхануть
.
Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.
На валютном тоже может тряхануть
Посмотрим...
Хотя конечно сейчас больше информационной паники, чем реально нынешний вирус повлияет так глобально на экономику.
А с другой стороны, кто-то теряет - кто-то находит.