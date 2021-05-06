FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 531

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Rustam Galkeev:

Немного по пипсую... /

сверхромантичный фунт сегодня

тоже чуток пипсанул...

Файлы:
i5odzegj271.png  66 kb
 

EURUSD  ну я очень надеюсь что пройдем сегодня хотя бы еще 70-150 пунктов.  утомило.... уже не в какие ворота не лезет...  


 
Renat Akhtyamov:

сверхромантичный фунт сегодня

тоже чуток пипсанул...

Будет провыв макс дня... /Неизбежно!!!

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ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  ну я очень надеюсь что пройдем сегодня хотя бы еще 70-150 пунктов.  утомило.... уже не в какие ворота не лезет...  

Александр, я сильно прочувствовал, как вы этого уже хотите. Пусть цена сделает это ради Вас сегодня!


 
Aleksei Stepanenko:

Александр, я сильно прочувствовал, как вы этого уже хотите. Пусть цена сделает это ради Вас сегодня!


))))))))))))))))) ну уж спасибо))) 3 дня не могу максимум поймать, давно такого небыло... и сдался мне этот EURUSD)))) дорогой экстремум оказался.... ну ничего думаю 2-5k заберем с него... Если опять чего не вытворит только.

[Удален]  
А у меня сигнал вниз, а я стою наверх
 
Rustam Galkeev:

Будет провыв макс дня... /Неизбежно!!!

тем временем процесс продолжается

Файлы:
2gnk4h16uu3.png  47 kb
 
Renat Akhtyamov:

тем временем процесс продолжается

курочка по зернышку)

 
Renat Akhtyamov:

тем временем процесс продолжается

)))

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

))))))))))))))))) ну уж спасибо))) 3 дня не могу максимум поймать, давно такого небыло... и сдался мне этот EURUSD)))) дорогой экстремум оказался.... ну ничего думаю 2-5k заберем с него... Если опять чего не вытворит только.

Леха, ну хоть лося поймал
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