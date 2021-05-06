FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 531
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Немного по пипсую... /
сверхромантичный фунт сегодня
тоже чуток пипсанул...
EURUSD ну я очень надеюсь что пройдем сегодня хотя бы еще 70-150 пунктов. утомило.... уже не в какие ворота не лезет...
сверхромантичный фунт сегодня
тоже чуток пипсанул...
Будет провыв макс дня... /Неизбежно!!!
EURUSD ну я очень надеюсь что пройдем сегодня хотя бы еще 70-150 пунктов. утомило.... уже не в какие ворота не лезет...
Александр, я сильно прочувствовал, как вы этого уже хотите. Пусть цена сделает это ради Вас сегодня!
Александр, я сильно прочувствовал, как вы этого уже хотите. Пусть цена сделает это ради Вас сегодня!
))))))))))))))))) ну уж спасибо))) 3 дня не могу максимум поймать, давно такого небыло... и сдался мне этот EURUSD)))) дорогой экстремум оказался.... ну ничего думаю 2-5k заберем с него... Если опять чего не вытворит только.
Будет провыв макс дня... /Неизбежно!!!
тем временем процесс продолжается
тем временем процесс продолжается
курочка по зернышку)
тем временем процесс продолжается
)))
))))))))))))))))) ну уж спасибо))) 3 дня не могу максимум поймать, давно такого небыло... и сдался мне этот EURUSD)))) дорогой экстремум оказался.... ну ничего думаю 2-5k заберем с него... Если опять чего не вытворит только.