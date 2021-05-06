FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 51

Новый комментарий
 
Ivan Butko:

А что за долги? Как они определяются, как видны на графике и какой в них смысл?

Простым языком- это цены, по которым (вы уверены) будут покупать, продавать, согласно вашей ТС.

p.s. не 100% но с большой вероятность.

 
sterva:

Простым языком- это цены, по которым (вы уверены) будут покупать, продавать, согласно вашей ТС.

p.s. не 100% но с большой вероятность.

Спасибо
 
Lesorub:


ilya_v:


Ну, пошло хоть на пользу???

438 пунктов за 6 торговых дней!

Неа.

Я не торгую по твоим сигналам.

Форекс это лохотрон, со всеми вытекающими.

Сегодня сольют чужой депо, а завтра твой.

Торговцы на форекс - питательный планктон тупого игрового автомата)

 
ilya_v:

Сегодня сольют чужой депо, а завтра твой.

Для этого существует ММ

 
Ivan Butko:

Для этого существует ММ

Ты думаешь ты самый умный?

И на земле нет человека с миллиадрами баксов которому и 5% годовых будет достаточно?

Не переживай , для таких хитрожопиков придумали свопы и 10 летние контртренды )

Можешь сколько угодно крутить ММ - результат будет один

 
ilya_v:
Ты думаешь ты самый умный?

И на земле нет человека с миллиадрами баксов которому и 5% годовых будет достаточно?

Не переживай , для таких хитрожопиков придумали свопы и 10 летние контртренды )

Можешь сколько угодно крутить ММ - результат будет один

Как бы тебе сказать... форекс не ограничивается одним лишь долгосроком

 
Ivan Butko:

Как бы тебе сказать... форекс не ограничивается долгосроком

Я бы показал картинки 5ти слитых счетов и несколько килобаксов в короткосроке , в которых есть ответы на такие вопросы как :

Почему тысячи советников в кодебазе не работают.

Почему тысячи индикаторов в кодебазе показывают на луну.

Почему в маркете продают граали а сами не торгуют.

Почему прибыльные торговцы которые имеют 1000% процентов годовых и публикуют свой сигнал.

Но. Лень. Дураки никогда не переведутся.

А с дураками спорить - сами знаете

 
ilya_v:

Неа.

Я не торгую по твоим сигналам.

Форекс это лохотрон,со всеми вытекающими.

Сегодня сольют чужой депо, а завтра твой.

Торговцы на форекс - питательный планктон тупого игрового автомата)

Ну хоть один понял...


 
ilya_v:


И на земле нет человека с миллиадрамибаксов

А че это за валюта?

"с миллиадрами баксов"    

Инопланетяне приехали с ипотекой ???    

 
Lesorub:

А че это за валюта?

"с миллиадрами баксов"    

Инопланетяне приехали с ипотекой ???    

Ага, типа того)

Многие становятся похожими на тех кто как будто с луны только что свалился, когда его уже на бапки развели)

1...444546474849505152535455565758...656
Новый комментарий