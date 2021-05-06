FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 51
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А что за долги? Как они определяются, как видны на графике и какой в них смысл?
Простым языком- это цены, по которым (вы уверены) будут покупать, продавать, согласно вашей ТС.
p.s. не 100% но с большой вероятность.
Простым языком- это цены, по которым (вы уверены) будут покупать, продавать, согласно вашей ТС.
p.s. не 100% но с большой вероятность.
ilya_v:
Ну, пошло хоть на пользу???
438 пунктов за 6 торговых дней!
Неа.
Я не торгую по твоим сигналам.
Форекс это лохотрон, со всеми вытекающими.
Сегодня сольют чужой депо, а завтра твой.
Торговцы на форекс - питательный планктон тупого игрового автомата)
Сегодня сольют чужой депо, а завтра твой.
Для этого существует ММ
Для этого существует ММ
Не переживай , для таких хитрожопиков придумали свопы и 10 летние контртренды )
Можешь сколько угодно крутить ММ - результат будет один
Не переживай , для таких хитрожопиков придумали свопы и 10 летние контртренды )
Можешь сколько угодно крутить ММ - результат будет один
Как бы тебе сказать... форекс не ограничивается одним лишь долгосроком
Как бы тебе сказать... форекс не ограничивается долгосроком
Я бы показал картинки 5ти слитых счетов и несколько килобаксов в короткосроке , в которых есть ответы на такие вопросы как :
Почему тысячи советников в кодебазе не работают.
Почему тысячи индикаторов в кодебазе показывают на луну.
Почему в маркете продают граали а сами не торгуют.
Почему прибыльные торговцы которые имеют 1000% процентов годовых и публикуют свой сигнал.
Но. Лень. Дураки никогда не переведутся.
А с дураками спорить - сами знаете
Неа.
Я не торгую по твоим сигналам.
Форекс это лохотрон,со всеми вытекающими.
Сегодня сольют чужой депо, а завтра твой.
Торговцы на форекс - питательный планктон тупого игрового автомата)
Ну хоть один понял...
А че это за валюта?
"с миллиадрами баксов"
Инопланетяне приехали с ипотекой ???
А че это за валюта?
"с миллиадрами баксов"
Инопланетяне приехали с ипотекой ???
Ага, типа того)
Многие становятся похожими на тех кто как будто с луны только что свалился, когда его уже на бапки развели)