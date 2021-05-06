FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 104

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Конструкции работают. Вход не по конструкции выбило по стопу.

А так, часть закрыта уже и в БУ переведена позиция.


 

Там еще долго тилипаться будут...

На Н1 остался долг 100.41 и на месяцах 93.32 ...

 

Да, согласен. По еве еще селл.


 
Lesorub:

Там еще долго тилипаться будут...

На Н1 остался долг 100.41 и на месяцах 93.32 ...

По этой паре БУ стоит уже. Не страшно. Уйдет если вниз, с низу еще купим значит)))

 
Aleksandr Yakovlev:

По этой паре БУ стоит уже. Не страшно. Уйдет если вниз, с низу еще купим значит)))

Эт правильно!!!

 
Lesorub:

Там еще долго тилипаться будут...

На Н1 остался долг 100.41 и на месяцах 93.32 ...

"Хороший" у Вас настрой. 

 
sterva:

"Хороший" у Вас настрой. 

Я здесь причем? Это КУКЛ рисует себе цели.

Полагаю, отработают текущие баи и вниз, к 93.32

Самое то! Кинуть, кинуть и еще раз кинуть. А эти пускай скулят...

 
Форум какой то злобно настроенный
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Форум какой то злобно настроенный
Так вы вчера еву покупали, сегодня продаете
 
Aleksandr Yakovlev:
Форум какой то злобнонастроенный

Точно! Какой то мониторинг вымогают...

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