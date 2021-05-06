FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 104
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А так, часть закрыта уже и в БУ переведена позиция.
Там еще долго тилипаться будут...
На Н1 остался долг 100.41 и на месяцах 93.32 ...
Да, согласен. По еве еще селл.
Там еще долго тилипаться будут...
На Н1 остался долг 100.41 и на месяцах 93.32 ...
По этой паре БУ стоит уже. Не страшно. Уйдет если вниз, с низу еще купим значит)))
По этой паре БУ стоит уже. Не страшно. Уйдет если вниз, с низу еще купим значит)))
Эт правильно!!!
Там еще долго тилипаться будут...
На Н1 остался долг 100.41 и на месяцах 93.32 ...
"Хороший" у Вас настрой.
"Хороший" у Вас настрой.
Я здесь причем? Это КУКЛ рисует себе цели.
Полагаю, отработают текущие баи и вниз, к 93.32
Самое то! Кинуть, кинуть и еще раз кинуть. А эти пускай скулят...
Форум какой то злобно настроенный
Форум какой то злобнонастроенный
Точно! Какой то мониторинг вымогают...