FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 392
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вы ведь очень, очень краткосрочный торговец, почему на D1
на H1 пара сильновато выросла за день, снизится на треть примерно, можно купить
думал упадёт сегодня - но кажись вряд ли, придётся закрыться с убытком - а то вижу, хочет кажись пойти хорошо верх
думал упадёт сегодня - но кажись вряд ли, придётся закрыться с убытком - а то вижу, хочет кажись пойти хорошо верх
против тренда никогда не торгуйте.
вообще заработает тот, кто сможет создать схему, по которой рынок просто не сможет колбаситься, или это будет аномальное явление.
против тренда никогда не торгуйте.
вообще заработает тот, кто сможет создать схему, по которой рынок просто не сможет колбаситься, или это будет аномальное явление.
Спасибо! за совет. ещё не много подожду, и закрою.
У кого какие прогнозы по EUR \ USD ?
вроде как продолжение в верх ?
У кого какие прогнозы по EUR \ USD ?
вроде как продолжение в верх ?
Нет никаких сложностей при определении конца старых исторических данных. Слохности имеют место только при поптке вовлечь в расчеты последние 4 бара истории, вернее, оптимальная выборка не может состоять из менее 5-ти баров.
Не утруждайте себя ответами.В этой ветке мало кто понимает,что вы пишите.Эта ветка ,как конвеер,ребята на демках пробуют себя ,не получается на демках бросают это дело и уже далее след простыл. Каждый раз новые лица со старыми мыслями и вопросами .
Возможно дальнейший рост до 1,2
Да, сейчас, похоже, на 1.2 сходит. S&P500 - потенциал роста до 3600, соответственно, доллар пока слабеет. 1.2 - исторически важный уровень, с него всё начиналось: прототип евро - экю имел фиксированный курс к доллару 1.2. Золото, соответственно - на 1975.
От этих уровней ожидаю коррекцию по евро - до 1.165, по золоту - 1870, по S&P500 - 3230. Причём, всё это - синхронно.
Спасибо! за совет. ещё не много подожду, и закрою.
Золото и серебро нащупало Дно правда непонятно надолго ли?
рубль тоже на ДНе отбой от Зеркального уровня Недельного ранга в начале сессии было и уже чуть-чуть поднялось