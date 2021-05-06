FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 33

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Lesorub:

Кто в Аудях, не дрейфить!!!

Все стадо заберем.

КУКЛ иначе не действует!!!

Цель - загон - кидалово...

До 0.6690 могут еще протащить, набирая позицию...

По мне так с такими загонами как на ауди - кукл скоро будет сам с собой торговать.

Т.к на форе даже лохов скоро не останется.

 
ilya_v:

По мне так с такими загонами как на ауди - кукл скоро будет сам с собой торговать.

Т.к на форе даже лохов скоро не останется.

С какими такими???

Если для Вас 120 пунктов противохода с момента образования сигнала проблема,

ну..., тогда я не знаю...


                 

 

Уровни ТР по индексу бакса:

Слепошариков приглашают на убой...

 
Lesorub:

С какими такими???

Если для Вас 120 пунктов противохода с момента образования сигнала проблема,

ну..., тогда я не знаю...


                 

Проблема ,потому как - пока что 120 пунктов.

 
По силе валют на часовом почти все сравнялись. Какая-то сегодня выстрелит




Потенциал есть у всех, кроме йены. Та, наверное, пойдёт на неглубокое дно, а все остальные пары с ней наверх.
 

108 пунктов, как в аптеке...


 
Lesorub:

108 пунктов, как в аптеке...


Новостная шпиля заставила понервничать
 

Не так давно были обновлены все прошлые минимумы.

Сейчас есть импульс, его перебитие с коррекцией. Есть вход в бай. Цели на скрине.


 
Aleksandr Yakovlev:

Не так давно были обновлены все прошлые минимумы.

Сейчас есть импульс, его перебитие с коррекцией. Есть вход в бай. Цели на скрине.


Сила валют поддерживает.

На Д1 франк особо не выстреливал, но немного сдулся и развернулся вниз. Ауди наоборот, опустился на самое дно и приостановился. Вероятней всего начинает разворачиваться, поскольку вниз шла очень долго.



На Н4 франк держится среднячком, но тоже вяло посматривает вниз. Ауди наоборот, снова побывала на самом дне и теперь уверенней разворачивается вверх.



На Н1 начинает раскрываться сплетение валют, и в этом раскрытии франк ослабевает и смотрит вниз, а ауди вверх.


Завтра новость по ауди: если существенное отклонение от прогноза в сторону ауди - полетит вверх. Если против - сделает шпилю вниз и снова наверх. Если несущественное - продолжит рост в рабочем режиме.

 
EURJPY пошла вниз на 117.15 шпилькой -конец месяца давит, и затем вверх на 133.10
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