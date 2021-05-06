FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 33
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Кто в Аудях, не дрейфить!!!
Все стадо заберем.
КУКЛ иначе не действует!!!
Цель - загон - кидалово...
До 0.6690 могут еще протащить, набирая позицию...
По мне так с такими загонами как на ауди - кукл скоро будет сам с собой торговать.
Т.к на форе даже лохов скоро не останется.
По мне так с такими загонами как на ауди - кукл скоро будет сам с собой торговать.
Т.к на форе даже лохов скоро не останется.
С какими такими???
Если для Вас 120 пунктов противохода с момента образования сигнала проблема,
ну..., тогда я не знаю...
Уровни ТР по индексу бакса:
Слепошариков приглашают на убой...
С какими такими???
Если для Вас 120 пунктов противохода с момента образования сигнала проблема,
ну..., тогда я не знаю...
Проблема ,потому как - пока что 120 пунктов.
Потенциал есть у всех, кроме йены. Та, наверное, пойдёт на неглубокое дно, а все остальные пары с ней наверх.
108 пунктов, как в аптеке...
108 пунктов, как в аптеке...
Не так давно были обновлены все прошлые минимумы.
Сейчас есть импульс, его перебитие с коррекцией. Есть вход в бай. Цели на скрине.
Не так давно были обновлены все прошлые минимумы.
Сейчас есть импульс, его перебитие с коррекцией. Есть вход в бай. Цели на скрине.
Сила валют поддерживает.
На Д1 франк особо не выстреливал, но немного сдулся и развернулся вниз. Ауди наоборот, опустился на самое дно и приостановился. Вероятней всего начинает разворачиваться, поскольку вниз шла очень долго.
На Н4 франк держится среднячком, но тоже вяло посматривает вниз. Ауди наоборот, снова побывала на самом дне и теперь уверенней разворачивается вверх.
На Н1 начинает раскрываться сплетение валют, и в этом раскрытии франк ослабевает и смотрит вниз, а ауди вверх.
Завтра новость по ауди: если существенное отклонение от прогноза в сторону ауди - полетит вверх. Если против - сделает шпилю вниз и снова наверх. Если несущественное - продолжит рост в рабочем режиме.