FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 194
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GBPUSD вот так долго быть, тут должным быть максимум всего движения за пару недель, и от сюда долеко и долго в низ.
Ну приблизительно вот так, в понедельник как откроются торги думаю будет ГЭП серьезный вниз, посмотрим
Не хочется вас расстраивать но думаю вряд ли. Будет приблизительно вот так.
Ушла вниз((((
Ушла вниз((((
по GBPUSD как бы не тоже самое, (вверх). посмотрим
Не ипите мозг по Ене. Еня - моя подруга...
Не ипите мозг по Ене.Еня -моя подруга...
)))))
Не ипите мозг по Ене.Еня -моя подруга...
пока думаю будем падать до вот этого места, атм видно будет
Не ипите мозг по Ене.Еня -моя подруга...
Читала в новостях они потихоньку вливают немного больше 3 триллионов своей валюты для поддержания экономики.
По GPB/JPY цели прежние?
пока думаю будем падать до вот этого места, атм видно будет
Какое место? Цифирок не видно.)