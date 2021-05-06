FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 194

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Хотелки... И гадание на кофейной гуще...
 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD вот так долго быть, тут должным быть максимум всего движения за пару недель, и от сюда долеко и долго в низ.


Ну приблизительно вот так, в понедельник как откроются торги думаю будет ГЭП серьезный вниз, посмотрим


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Завтра рынки работают? По календарю в европейских странах пасхальный понедельник. Брокер оповещал об изменении в расписании торгов только на 10.04
 
ALEKSANDR GADZERA:

Не хочется вас расстраивать но думаю вряд ли. Будет приблизительно вот так.


Ушла вниз((((

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ушла вниз((((

по GBPUSD  как бы не тоже самое, (вверх). посмотрим

 

Не ипите мозг по Ене. Еня - моя подруга...


 
Lesorub:

Не ипите мозг по Ене.Еня -моя подруга...


)))))

 
Lesorub:

Не ипите мозг по Ене.Еня -моя подруга...


пока думаю будем падать до вот этого места, атм видно будет


 
Lesorub:

Не ипите мозг по Ене.Еня -моя подруга...


Читала в новостях они потихоньку вливают немного больше 3 триллионов своей валюты для поддержания экономики.

По GPB/JPY цели прежние?

 
ALEKSANDR GADZERA:

пока думаю будем падать до вот этого места, атм видно будет


Какое место? Цифирок не видно.)

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