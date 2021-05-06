FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 650

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SanAlex:

не, у меня ловушка стоит( 1.33768 ) с утра поставил, в противоположную сторону в buy 

Ух ты, ну удачи тогда.

 

ХОТЕЛОСЬ БЫ РУБРИКУ "ДО"

Зачем все перешли в рубрику "после" ?

Кстати точно теперь понимаю как делается красивый сюжет на демке в рубрике посмотрите как могу.)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ух ты, ну удачи тогда.

не ну правда, видно что хочет верх. не могу конечно тебя переубеждать - всякое бывает, может я и ошибаюсь.

[Удален]  
sterva:

ХОТЕЛОСЬ БЫ РУБРИКУ "ДО"

Зачем все перешли в рубрику "после" ?

Кстати точно теперь понимаю как делается красивый сюжет на демке в рубрике посмотрите как могу.)))

а Вы попробуйте на демке - скажу, не так просто результат показать.

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после нового года - на реал перейду, - вроде тактики, себя немного подучил 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Держи по фунту продажу. Не закрывай.

300 п. вниз еще до первой остановки.1,31000

По еве надеюсь сегодня увидеть  1,21100. Закрою тогда нижний ордер.

Леха и евро и фунт растут, только buy, но ты продавай смело
 
Vladimir Baskakov:
Леха и евро и фунт растут, только buy, но ты продавай смело

Не обращай Пароша на меня никакого внимания.

Я продаю и успешно. А вы покупайте. И чем больше тем лучше.

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Aleksandr Yakovlev:

Не обращай Пароша на меня никакого внимания.

Я продаю и успешно. А вы покупайте. И чем больше тем лучше.

Договорились
 

Кинули еще палченочку, ТР переехал выше:


 

Ну и ладушки...


 

На посошок:


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