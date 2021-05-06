FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 650
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не, у меня ловушка стоит( 1.33768 ) с утра поставил, в противоположную сторону в buy
Ух ты, ну удачи тогда.
ХОТЕЛОСЬ БЫ РУБРИКУ "ДО"
Зачем все перешли в рубрику "после" ?
Кстати точно теперь понимаю как делается красивый сюжет на демке в рубрике посмотрите как могу.)))
Ух ты, ну удачи тогда.
не ну правда, видно что хочет верх. не могу конечно тебя переубеждать - всякое бывает, может я и ошибаюсь.
ХОТЕЛОСЬ БЫ РУБРИКУ "ДО"
Зачем все перешли в рубрику "после" ?
Кстати точно теперь понимаю как делается красивый сюжет на демке в рубрике посмотрите как могу.)))
а Вы попробуйте на демке - скажу, не так просто результат показать.
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после нового года - на реал перейду, - вроде тактики, себя немного подучил
Держи по фунту продажу. Не закрывай.
300 п. вниз еще до первой остановки.1,31000
По еве надеюсь сегодня увидеть 1,21100. Закрою тогда нижний ордер.
Леха и евро и фунт растут, только buy, но ты продавай смело
Не обращай Пароша на меня никакого внимания.
Я продаю и успешно. А вы покупайте. И чем больше тем лучше.
Не обращай Пароша на меня никакого внимания.
Я продаю и успешно. А вы покупайте. И чем больше тем лучше.
Кинули еще палченочку, ТР переехал выше:
Ну и ладушки...
На посошок: