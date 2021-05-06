FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 96
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наша трехлитровая "зеленая" банка так и дождется заветного момента для продаж!
Вновь присмотреться к покупкам бакса можно будет в районе 54 - 53 рублей:
Че случится, вирус одолеют???
Или палки не врут?
Привет честной компании, вот я удивился, первый раз в жизни России, а не Трампу удалось двинуть рынок нефти, да еще так жестко, точно 30 за бочку будет, если не ниже в связи коронной, да, Китай всем покажет, кто в доме хозяин - они и год могут ничего не делать, у них коммунизм и голодать им не привыкать, как и нам кстати... так и доллар свалится ниже плинтуса... посеешь ветер - пожнешь бурю... в стакане или в пустыне, так что апакалипсис не за горами... начало положено, посмотрим до чего 5 договорится и будут ли дальше пытаться гнобить Китай...да и Россию тоже...
Что за паника? )))
Как России удалось сдвинуть рынок нефти?
Нефть безпробудно валится с НГ и как это связано с Россией?
Нефть безпробудно валится с НГ
Для России это же катастрофа?
Что за паника? )))
Как России удалось сдвинуть рынок нефти?
Нефть безпробудно валится с НГ и как это связано с Россией?
Все проблемы все из-за Китая
Для России это же катастрофа?
Нет, не катастрофа. Планово на 30 и со второго полугодия к 70. Обычные качели)
В 2016 при цене на нефть в кубышке России было около 380, а сейчас уже овердофига)
Папа справился с той ситуацией, справится и сейчас.
Все проблемы все из-за Китая
Вот и я о том.
Не понятно почему обвиняют Россию )))
Для России это же катастрофа?
Ни каким боком. В бюджете она забита в пределах 40 с небольшим USD. Так что вполне себе Россия может позволить себе ее еще опустить. А конкурентов у которых высокая себестоимость, этим вполне резонно прижать. Так что не все золото что блестит.P.S. Едиственное это излишки не будут оседать в таком количестве в кубышку. Так ее уже разогнали до безобразия.
Нет, не катастрофа. Планово на 30 и со второго полугодия к 70. Обычные качели)
Точно, только к 75 ...
Точно, только к 75 ...
Понял. Спасибо. От 30 встану в покупку на пару лет к 75 + своп положительный )