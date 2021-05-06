FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 96

Новый комментарий
 

Наша трехлитровая "зеленая" банка так  и дождется заветного момента для продаж!

Вновь присмотреться к покупкам бакса можно будет в районе 54 - 53 рублей:


Че случится, вирус одолеют???      

Или палки не врут?

 
Привет честной компании, вот я удивился, первый раз в жизни России, а не Трампу удалось двинуть рынок нефти, да еще так жестко, точно 30 за бочку будет,  если не ниже в связи коронной, да, Китай всем покажет, кто в доме хозяин - они и год могут ничего не делать, у них коммунизм и голодать им не привыкать, как и нам кстати... так и доллар свалится ниже плинтуса... посеешь ветер - пожнешь бурю... в стакане или в пустыне, так что апакалипсис не за горами... начало положено, посмотрим до чего 5 договорится и будут ли дальше пытаться гнобить Китай...да и Россию тоже...
 
Сергей Криушин:
Привет честной компании, вот я удивился, первый раз в жизни России, а не Трампу удалось двинуть рынок нефти, да еще так жестко, точно 30 за бочку будет,  если не ниже в связи коронной, да, Китай всем покажет, кто в доме хозяин - они и год могут ничего не делать, у них коммунизм и голодать им не привыкать, как и нам кстати... так и доллар свалится ниже плинтуса... посеешь ветер - пожнешь бурю... в стакане или в пустыне, так что апакалипсис не за горами... начало положено, посмотрим до чего 5 договорится и будут ли дальше пытаться гнобить Китай...да и Россию тоже...

Что за паника? )))

Как России удалось сдвинуть рынок нефти?

Нефть безпробудно валится с НГ и как это связано с Россией?

 
Nikolai Krylov:

Нефть безпробудно валится с НГ

Для России это же катастрофа?

 
Nikolai Krylov:

Что за паника? )))

Как России удалось сдвинуть рынок нефти?

Нефть безпробудно валится с НГ и как это связано с Россией?

Все проблемы все из-за Китая

 
Ivan Butko:

Для России это же катастрофа?

Нет, не катастрофа. Планово на 30 и со второго полугодия к 70. Обычные качели)


В 2016 при цене на нефть в кубышке России было около 380, а сейчас уже овердофига)

Папа справился с той ситуацией, справится и сейчас.


 
Vitaly Muzichenko:

Все проблемы все из-за Китая

Вот и я о том.

Не понятно почему обвиняют Россию )))

 
Ivan Butko:

Для России это же катастрофа?

Ни каким боком. В бюджете она забита в пределах 40 с небольшим USD. Так что вполне себе Россия может позволить себе ее еще опустить. А конкурентов у которых высокая себестоимость, этим вполне резонно прижать. Так что не все золото что блестит.

P.S. Едиственное это излишки не будут оседать в таком количестве в кубышку. Так ее уже разогнали до безобразия.
 
Nikolai Krylov:

Нет, не катастрофа. Планово на 30 и со второго полугодия к 70. Обычные качели)


Точно, только к 75 ...


 
Lesorub:

Точно, только к 75 ...


Понял. Спасибо. От 30 встану в покупку на пару лет к 75 + своп положительный )

1...8990919293949596979899100101102103...656
Новый комментарий