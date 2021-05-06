FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 169

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USDJPY

вот тут откат будет, до этого времени будем идти вверх.


 
Франк вверх на 0.9890 идет 
 
Alexxl2008:

Отличное движение, растет деревянный и идет наш рубль на 50 руб/доллар

Нее, скорее всего отскок будет.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY

вот тут откат будет, до этого времени будем идти вверх.


Это вы по своей стратегии вошли или по моему сигналу?

 

GPBUSD идем немного вверх


 
Aleksandr Yakovlev:

Это вы по своей стратегии вошли или по моему сигналу?

нет, по своему. не пользуюсь чужими стратегиями для входа. 

 
ALEKSANDR GADZERA:

нет, по своему. не пользуюсь чужими стратегиями для входа. 

Ааа, ну ладно. Фунт кстати на 1,22850 идет.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ааа, ну ладно. Фунт кстати на 1,22850 идет.

для меня без разницы куда он идет, я этого момента будет рост до конца дня. давайте проверим если вы сомневаетесь. примерно вот так будет:


 
ALEKSANDR GADZERA:

для меня без разницы куда он идет, я этого момента будет рост до конца дня. давайте проверим если вы сомневаетесь.

Да ну что вы, какие сомнения)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да ну что вы, какие сомнения)))

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