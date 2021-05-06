FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 169
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USDJPY
вот тут откат будет, до этого времени будем идти вверх.
Отличное движение, растет деревянный и идет наш рубль на 50 руб/доллар
Нее, скорее всего отскок будет.
USDJPY
вот тут откат будет, до этого времени будем идти вверх.
Это вы по своей стратегии вошли или по моему сигналу?
GPBUSD идем немного вверх
Это вы по своей стратегии вошли или по моему сигналу?
нет, по своему. не пользуюсь чужими стратегиями для входа.
нет, по своему. не пользуюсь чужими стратегиями для входа.
Ааа, ну ладно. Фунт кстати на 1,22850 идет.
Ааа, ну ладно. Фунт кстати на 1,22850 идет.
для меня без разницы куда он идет, я этого момента будет рост до конца дня. давайте проверим если вы сомневаетесь. примерно вот так будет:
для меня без разницы куда он идет, я этого момента будет рост до конца дня. давайте проверим если вы сомневаетесь.
Да ну что вы, какие сомнения)))
Да ну что вы, какие сомнения)))
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