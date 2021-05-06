FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ivan Butko:
...
Если же в пользу фунта, того снова развернет ненадолго наверх.
Надо же, так и произошло. Выстрелил вверх, собрал стопы и сразу же рухнул обратно.
С паршивой овцы хоть клок...
Енькадушителям посвящается...
Понедельник пятницы мудренее...
С паршивой овцы хоть клок...
Да и по другим парам усё срастается !
СПС !!!!!!
Жижа.
Купить подешевле, скинуть подороже...
дайте уже @Vladimir Baskakov более 1-го дня на свободе...условный срок что-ли
а то баните в течении 2-х часов :-) ему даже никто ответить не успевает
дайте уже @Vladimir Baskakov более 1-го дня на свободе...условный срок что-ли
а то баните в течении 2-х часов :-) ему даже никто ответить не успевает
Он не задаёт вопросы, от него кроме стёба и споров ничего не видим.
P.S. Он уже у половины пользователей в игноре из-за своего поведения.
дайте уже @Vladimir Baskakov более 1-го дня на свободе...условный срок что-ли
а то баните в течении 2-х часов :-) ему даже никто ответить не успевает
Он спамит больше, поэтому отрабатывает.
Хотел открыть эту ветку, но Александр его опередил. Видимо это очень обидно.