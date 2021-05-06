FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 25

Новый комментарий
 

Ivan Butko:

...

Если же в пользу фунта, того снова развернет ненадолго наверх.

Надо же, так и произошло. Выстрелил вверх, собрал стопы и сразу же рухнул обратно.

 

С паршивой овцы хоть клок...


 

Енькадушителям посвящается...


 

Понедельник пятницы мудренее...


 
Lesorub:

С паршивой овцы хоть клок...


Да и по другим парам усё срастается !

СПС !!!!!! 

 

Жижа.

Купить подешевле, скинуть подороже...


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev


Как успехи Алекс? Сделали форекс с Иваном?
 

дайте уже @Vladimir Baskakov более 1-го дня на свободе...условный срок что-ли

а то баните в течении 2-х часов :-) ему даже никто ответить не успевает

 
Maxim Kuznetsov:

дайте уже @Vladimir Baskakov более 1-го дня на свободе...условный срок что-ли

а то баните в течении 2-х часов :-) ему даже никто ответить не успевает

Он не задаёт вопросы, от него кроме стёба и споров ничего не видим.

P.S. Он уже у половины пользователей в игноре из-за своего поведения.

 
Maxim Kuznetsov:

дайте уже @Vladimir Baskakov более 1-го дня на свободе...условный срок что-ли

а то баните в течении 2-х часов :-) ему даже никто ответить не успевает

аххаха)

Он спамит больше, поэтому отрабатывает.

Хотел открыть эту ветку, но Александр его опередил. Видимо это очень обидно.
1...181920212223242526272829303132...656
Новый комментарий