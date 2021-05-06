FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 278

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Renat Akhtyamov:

а я не понял - что было сначала?

;)

Я сразу купил, (а уже потом)просто хотел мнение других узнать)

 

Ена порадовала своим движением.


 

USDJPY Хороший разворот, идем вверх


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY Хороший разворот, идем вверх


Господи, откуда вы беретесь тут
 
Vladimir Baskakov:
Господи, откуда вы беретесь тут

Вы кто?))) мы тут показываем как рынок будет вести себя, а вы? 

Вы всегда можете проверить мои прогнозы)))

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Вы кто?))) мы тут показываем как рынок будет вести себя, а вы? 

Вы всегда можете проверить мои прогнозы)))

Какие индикаторы вы используете?
 
Vladimir Baskakov:
Какие индикаторы вы используете?

Никаких))) индикаторы зло, цена лучший индикатор. пока он покажет сигнал уже и входить с просадкой не захочется. а я показываю как входить в рынок без просадки, ну или с минимальной.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Никаких))) индикаторы зло, цена лучший индикатор. пока он покажет сигнал уже и входить с просадкой не захочется. а я показываю как входить в рынок без просадки, ну или с минимальной.

Подтверждение?
 
Vladimir Baskakov:
Подтверждение?
Какое ?))) ждите , потом проверяйте 
 
Vladimir Baskakov:
Подтверждение?
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