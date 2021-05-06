FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 278
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а я не понял - что было сначала?
;)
Я сразу купил, (а уже потом)просто хотел мнение других узнать)
Ена порадовала своим движением.
USDJPY Хороший разворот, идем вверх
USDJPY Хороший разворот, идем вверх
Господи, откуда вы беретесь тут
Вы кто?))) мы тут показываем как рынок будет вести себя, а вы?
Вы всегда можете проверить мои прогнозы)))
Вы кто?))) мы тут показываем как рынок будет вести себя, а вы?
Вы всегда можете проверить мои прогнозы)))
Какие индикаторы вы используете?
Никаких))) индикаторы зло, цена лучший индикатор. пока он покажет сигнал уже и входить с просадкой не захочется. а я показываю как входить в рынок без просадки, ну или с минимальной.
Никаких))) индикаторы зло, цена лучший индикатор. пока он покажет сигнал уже и входить с просадкой не захочется. а я показываю как входить в рынок без просадки, ну или с минимальной.
Подтверждение?
Подтверждение?