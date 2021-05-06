FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 208
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Что то удалил, часть порезал и в БУ отправил. Удачный торговый денечек.
кто, что, - думает про эту пару ? EURCADDaily
Вроде правильно стоишь (селл ведь?)
я уже - на у гад , открылся. Надо же, отбить за USDJPY
Я эту пару не торгую, поэтому ее не проверял и не тестировал.
Поэтому тоже на угад ответил)))
GBPUSD ну вроде пока все по сценарию:
до
после
USDJPY тут тоже идем стабильно вверх
А я опять тут встал немножко на продажу по еньке.
Закрыл все. Спать пошел.
У богатых свои причуды.Раз каждый эксперимент к сливу приводит.
А потом все заново.
Залил-слил
Залил-слил
.............
Залил - слил - на завод
Залил - слил - на завод
Залил - слил - на завод
я бы, с удовольствием на завод, там люди, там общение, и вообще тогда - жить хочется