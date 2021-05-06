FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 208

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Ребята подскажите как подключиться к чату через мобильный терминал мт4
 

Что то удалил, часть порезал и в БУ отправил. Удачный торговый денечек.


 
Alexsandr San:

кто, что, - думает про эту пару ?                             EURCADDaily


Вроде правильно стоишь (селл ведь?)

 
Alexsandr San:

я уже - на у гад , открылся. Надо же, отбить за USDJPY

Я эту пару не торгую, поэтому ее не проверял и не тестировал.

Поэтому тоже на угад ответил)))

 

GBPUSD  ну вроде пока все по сценарию:

до

после


 

USDJPY тут тоже идем стабильно вверх


 

А я опять тут встал немножко на продажу по еньке.

Закрыл все. Спать пошел.

 
Aleksandr Yakovlev:

У богатых свои причуды.Раз каждый эксперимент к сливу приводит.

А потом все заново. 

Залил-слил

Залил-слил

.............

Залил - слил - на завод

 
Renat Akhtyamov:

Залил - слил - на завод

На изоляцию... Само. 
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Залил - слил - на завод

я бы, с удовольствием на завод, там люди, там общение, и вообще тогда - жить хочется 

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