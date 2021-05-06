FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 627

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Vitaly Muzichenko:
У меня 30 пар в работе и не могу найти ни одного входа. Может амеры что покажут.

будем шортить бумаги амеров, уже выбрал несколько штук, посмотрю какое будет открытие. Оракл попадает в первый ряд

 
Vladimir Baskakov:
Надо было селлить

Взгляните, " Надо было селлить" или баить там, где Вы пророчили  "сломать хребет Форексу" https://www.mql5.com/ru/forum/357540,  https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page7#comment_19719198

Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
  • 2020.12.09
  • www.mql5.com
Торговля ведется на ВПС наа EUR/USD постоянным лотом 0,01, депозитом 60 у.е...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Взгляните, " Надо было селлить" или баить там, где Вы пророчили  "сломать хребет Форексу" https://www.mql5.com/ru/forum/357540,  https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page7#comment_19719198

куда сигнал делся? Слился что-ли? Как мы узнаем, что стоит твои идеи, коли нет мониторинга? На слово что-ли верить?

 
Sergey Lazarenko:

куда сигнал делся? Слился что-ли? Как мы узнаем, что стоит твои идеи, коли нет мониторинга? На слово что-ли верить?

Он приостановлен по причине несоответствия требованиям ресурса, смотрите здесь    https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19753400    https://www.mql5.com/ru/forum/357540


Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив. Во-первых, они создают трудности подписчикам при копировании (невозможность соблюдения мани-менеджмента). Во-вторых, это неоправданная нагрузка на сервис Сигналы - большой объем передаваемой пользователю информации." и сигнал отключен из мониторинга. Поэтому, прошу Вас, укажите, пож., другую возможность мониторинга с подробными разъяснениями, поскольку, я ранее не пользовался другими сервисами сигналов, кроме Метаквот.  Было-бы лучше, если кто- нибудь помог мне по следующей информацией:
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
  • 2020.12.09
  • www.mql5.com
Торговля ведется на ВПС наа EUR/USD постоянным лотом 0,01, депозитом 60 у.е...
 
Sergey Lazarenko:   куда сигнал делся? Слился что-ли? ...

Чела прорвало на писательскую деятельность - пишет везде и по портянке как правило,

местами и попутно, косвенно, а где и прямо,  рекламируя VPS.

Вспоминается сразу А.Райкин: "Вот бы им всем по лопате...".

 
Dikons:

Чела прорвало на писательскую деятельность - пишет везде и по портянке как правило,

местами и попутно, косвенно, а где и прямо,  рекламируя VPS.

Вспоминается сразу А.Райкин: "Вот бы им всем по лопате...".

Прошу прощения, больше не увидите "портянки" и " Вспоминайте сразу А.Райкина: "Вот бы им всем по лопате...". "
 
По Н4 на фунте и золоте михи пробили мин пред.свечей - пришлось все буйки позакрывать.
[Удален]  
SanAlex:

почему Вы думаете что это откат? - может это уже разворот и двинет на север.

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рано конечно говорить о развороте, но он же, должен когда не будь, изменить своё движение

 

вот сегодня, уже и разворот, главное ниже оранжевой линии не упасть.

USDCADH2

 
SanAlex:   вот сегодня, уже и разворот...

Это вряд ли. О попытке разворота КАДа можно будет говорить в районе 1.29

[Удален]  
Dikons:

Это вряд ли.

почему нет? - а когда? - что должно произойти для разворота??? 

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КАДа  уже показывает разворот - ещё нулевую перепрыгнуть, и всё в тему.

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