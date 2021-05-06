FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 627
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня 30 пар в работе и не могу найти ни одного входа. Может амеры что покажут.
будем шортить бумаги амеров, уже выбрал несколько штук, посмотрю какое будет открытие. Оракл попадает в первый ряд
Надо было селлить
Взгляните, " Надо было селлить" или баить там, где Вы пророчили "сломать хребет Форексу" https://www.mql5.com/ru/forum/357540, https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page7#comment_19719198,
Взгляните, " Надо было селлить" или баить там, где Вы пророчили "сломать хребет Форексу" https://www.mql5.com/ru/forum/357540, https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page7#comment_19719198,
куда сигнал делся? Слился что-ли? Как мы узнаем, что стоит твои идеи, коли нет мониторинга? На слово что-ли верить?
куда сигнал делся? Слился что-ли? Как мы узнаем, что стоит твои идеи, коли нет мониторинга? На слово что-ли верить?
Он приостановлен по причине несоответствия требованиям ресурса, смотрите здесь https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19753400 https://www.mql5.com/ru/forum/357540
Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив. Во-первых, они создают трудности подписчикам при копировании (невозможность соблюдения мани-менеджмента). Во-вторых, это неоправданная нагрузка на сервис Сигналы - большой объем передаваемой пользователю информации." и сигнал отключен из мониторинга. Поэтому, прошу Вас, укажите, пож., другую возможность мониторинга с подробными разъяснениями, поскольку, я ранее не пользовался другими сервисами сигналов, кроме Метаквот. Было-бы лучше, если кто- нибудь помог мне по следующей информацией:
Чела прорвало на писательскую деятельность - пишет везде и по портянке как правило,
местами и попутно, косвенно, а где и прямо, рекламируя VPS.
Вспоминается сразу А.Райкин: "Вот бы им всем по лопате...".
Чела прорвало на писательскую деятельность - пишет везде и по портянке как правило,
местами и попутно, косвенно, а где и прямо, рекламируя VPS.
Вспоминается сразу А.Райкин: "Вот бы им всем по лопате...".
почему Вы думаете что это откат? - может это уже разворот и двинет на север.
----------------------------------------------------------
рано конечно говорить о развороте, но он же, должен когда не будь, изменить своё движение
вот сегодня, уже и разворот, главное ниже оранжевой линии не упасть.
Это вряд ли. О попытке разворота КАДа можно будет говорить в районе 1.29
Это вряд ли.
почему нет? - а когда? - что должно произойти для разворота???
-----------------------------------------------------------------------------------------
КАДа уже показывает разворот - ещё нулевую перепрыгнуть, и всё в тему.