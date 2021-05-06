FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 309

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Aleksandr Yakovlev:

А я еще 2 позиции открыл и в БУ их уже поставил.


я тоже пока стою верх, пока на 30 мин. синяя не пересекёт красную Горизонтальную линию 

XAUUSDM30

 
Alexsandr San:

я тоже пока стою верх, пока на 30 мин. синяя не пересекёт красную Горизонтальную линию 


Что значит тоже. Я так то вниз направлен.

И тем более есть импульсное движение вверх и его перебитие. 

Все это подтверждено объемами. Так что только вниз.

Я вроде пробовал тебя направить на истинный путь,

но как мне кажется это намного сложнее, чем показалось на первый взгляд.

Надеюсь в скором времени ты поймешь суть движения цены.

Я не оракул, но в большинстве случаев я прав.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Что значит тоже. Я так то вниз направлен.

И тем более есть импульсное движение вверх и его перебитие. 

Все это подтверждено объемами. Так что только вниз.


я в один день могу в стать в любую сторону - переобуваюсь в воздухе . мне важна цель а не направление 

цель -  в день заработать определённую сумму 

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Имея 10000 рублей на торговом счету , можно в день заработать 1000 рублей 

20 рабочих дней 20000т. рублей - вот и получается зарплата,------------а на заводе за месяц я получал 15000т. рублей

 
Alexsandr San:

я в один день могу в стать в любую сторону - переобуваюсь в воздухе . мне важна цель а не направление 

цель -  в день заработать определённую сумму  

Ладно. Я немного шуткану. 

Твой аватар противоречит твоим манерам ведения торговли)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ладно. Я немного шуткану. 

Твой аватар противоречит твоим манерам ведения торговли)))

почему ? я с этого года, хочу заняться разведением Виноградных улиток. или ты имеешь ввиду про богатство? богатства для меня хватает 

 
Alexsandr San:

Имея 10000 рублей на торговом счету , можно в день заработать 1000 рублей 

20 рабочих дней 20000т. рублей - вот и получается зарплата,------------а на заводе за месяц я получал 15000т. рублей

Я надеюсь твои ожидания оправдаются

 
Alexsandr San:

почему ? я с этого года, хочу заняться разведением Виноградных улиток. или ты имеешь ввиду про богатство? богатства для меня хватает 

Нет, я не про это.

Частое переворачивание не характерно улиткам)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Нет, я не про это.

Частое переворачивание не характерно улиткам)))

когда я их обрызгиваю водичкой - они ещё как переворачивают и не догонишь - хожу каждое утро собираю по огороду 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Что значит тоже. Я так то вниз направлен.

И тем более есть импульсное движение вверх и его перебитие. 

Все это подтверждено объемами. Так что только вниз.

Я вроде пробовал тебя направить на истинный путь,

но как мне кажется это намного сложнее, чем показалось на первый взгляд.

Надеюсь в скором времени ты поймешь суть движения цены.

Я не оракул, но в большинстве случаев я прав.


я слижу вижу - но пока рано паниковать. надо что бы пипка закрепилась 

XAUUSDH2б

 
Alexsandr San:

я слижу вижу - но пока рано паниковать. надо что бы пипка закрепилась 


Ааа, пипка все таки появилась))))

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