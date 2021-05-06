FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 309
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А я еще 2 позиции открыл и в БУ их уже поставил.
я тоже пока стою верх, пока на 30 мин. синяя не пересекёт красную Горизонтальную линию
я тоже пока стою верх, пока на 30 мин. синяя не пересекёт красную Горизонтальную линию
Что значит тоже. Я так то вниз направлен.
И тем более есть импульсное движение вверх и его перебитие.
Все это подтверждено объемами. Так что только вниз.
Я вроде пробовал тебя направить на истинный путь,
но как мне кажется это намного сложнее, чем показалось на первый взгляд.
Надеюсь в скором времени ты поймешь суть движения цены.
Я не оракул, но в большинстве случаев я прав.
Что значит тоже. Я так то вниз направлен.
И тем более есть импульсное движение вверх и его перебитие.
Все это подтверждено объемами. Так что только вниз.
я в один день могу в стать в любую сторону - переобуваюсь в воздухе . мне важна цель а не направление
цель - в день заработать определённую сумму
-------------------------------------------------------------------------
Имея 10000 рублей на торговом счету , можно в день заработать 1000 рублей
20 рабочих дней 20000т. рублей - вот и получается зарплата,------------а на заводе за месяц я получал 15000т. рублей
я в один день могу в стать в любую сторону - переобуваюсь в воздухе . мне важна цель а не направление
цель - в день заработать определённую сумму
Ладно. Я немного шуткану.
Твой аватар противоречит твоим манерам ведения торговли)))
Ладно. Я немного шуткану.
Твой аватар противоречит твоим манерам ведения торговли)))
почему ? я с этого года, хочу заняться разведением Виноградных улиток. или ты имеешь ввиду про богатство? богатства для меня хватает
Имея 10000 рублей на торговом счету , можно в день заработать 1000 рублей
20 рабочих дней 20000т. рублей - вот и получается зарплата,------------а на заводе за месяц я получал 15000т. рублей
Я надеюсь твои ожидания оправдаются
почему ? я с этого года, хочу заняться разведением Виноградных улиток. или ты имеешь ввиду про богатство? богатства для меня хватает
Нет, я не про это.
Частое переворачивание не характерно улиткам)))
Нет, я не про это.
Частое переворачивание не характерно улиткам)))
когда я их обрызгиваю водичкой - они ещё как переворачивают и не догонишь - хожу каждое утро собираю по огороду
Что значит тоже. Я так то вниз направлен.
И тем более есть импульсное движение вверх и его перебитие.
Все это подтверждено объемами. Так что только вниз.
Я вроде пробовал тебя направить на истинный путь,
но как мне кажется это намного сложнее, чем показалось на первый взгляд.
Надеюсь в скором времени ты поймешь суть движения цены.
Я не оракул, но в большинстве случаев я прав.
я слижу вижу - но пока рано паниковать. надо что бы пипка закрепилась
я слижу вижу - но пока рано паниковать. надо что бы пипка закрепилась
Ааа, пипка все таки появилась))))